Ante las múltiples necesidades que enfrenta la juventud venezolana y como una manera particular de alzar la voz por todos los jóvenes que continúan luchando contra el régimen así como aquellos que han dejado su vida en las calles, el partido Un Nuevo Tiempo (UNT) en Mérida realizó un encuentro denominado Asamblea de Juventudes.

Así lo hizo saber Juan Pablo Silva, presidente de Jóvenes por la Democracia Social (JDS) de UNT, quien informó sobre las actividades organizadas por el Día de la Juventud, a propósito de conmemorarse hoy 208 de la Batalla de La Victoria, donde muchos jóvenes valientemente sacrificaron sus vidas por obtener la libertad.

“Esa libertad que en otrora consiguieron los jóvenes es la misma de la que hemos disfrutado, aunque en los últimos años se ha visto truncada por el yugo opresor del Gobierno tirano que hoy ostenta el poder en Venezuela”, dijo Silva.

Detalló el presidente de la JDS que a la asamblea asistieron los jóvenes de los otros partidos políticos que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), quienes expusieron las diferentes realidades a las que deben hacer frente.

La juventud no sólo es aquella que se encuentra en los espacios universitarios, dijo Juan Pablo Silva, sino también los niños que hoy van a la escuela sin comer por la crisis que arropa a Venezuela, quienes cursan educación media y asisten a salones de clases que no cuentan con las condiciones mínimas en infraestructura, en liceos que se caen a pedazos, son los deportistas y artistas que no cuentan con las herramientas adecuadas para desarrollar su talento, por ello nuestro deber es alzar la voz porque somos el futuro del país, sentenció.

Tras recordar a todos los hermanos, amigos, familiares, que han visto truncada su juventud y que debieron abandonar el país en busca de mejores oportunidades, Silva expresó que no se rendirán hasta lograr un mejor país y envió un mensaje de esperanza a todos quienes hoy sufren por la falta de oportunidades para que no pierdan la fe y continúen de pie, trabajando para lograr los cambios que tanto se necesitan.

Para hoy sábado 12 de febrero, la juventud de UNT y otras organizaciones políticas de la Unidad realizarán una vigilia, a la entrada del sector El Campito, “para rendir honor a los jóvenes que murieron en protestas exigiendo en las calles que se respetarán nuestros derechos, como ocurrió con el compañero Rafael Hernández, quien fue vilmente asesinado por exigir que mejoras en los servicios públicos”.

Los jóvenes seguiremos en pie de lucha hasta conseguir la libertad y el futuro que todos merecemos, dijo Juan Pablo Silva para culminar.

Prensa UNT Mérida