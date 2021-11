Ha sido crítico del gobierno revolucionario desde que inició sus actividades públicas en la vida política. En el gobierno de José Gregorio Vielma Mora fue un fehaciente crítico al cierre de frontera, y durante los últimos años ha denunciado corrupción y maltratos dentro de un ala del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Juan Carlos Guevara, candidato a la Gobernación del Táchira por la Alternativa Popular Revolucionaria, nació el 17 de enero de 1976 en Maracay, estado Aragua. Es Técnico medio es fitotecnia, Técnico Superior Universitario (TSU), licenciado en administración y abogado egresado de la Universidad Católica del Táchira (UCAT). Está casado y es padre de tres hijos. Tiene más de 25 años viviendo en el Táchira.

Su premisa ha sido la defensa salarial, y las diferencias que han existido al respecto con el gobierno de Nicolás Maduro lo hacen adversarlo. Se hace llamar el único candidato de izquierda a la Gobernación, y total adversario de la oposición.

Como diputado del Consejo Legislativo Estadal (CLE), cargo popular que ocupa actualmente, solicitó un antejuicio de mérito a la gobernadora Laidy Gómez por su presunta relación con grupos paramilitares, pero nunca se llevó a cabo, porque según dijo a Diario de Los Andes “la respuesta de los diputados del Psuv fue que debían protegerla”.

¿Por qué quiere gobernar el Táchira?

-Siempre he sido un luchador social y los luchadores sociales siempre aspiramos ocupar posiciones de gobierno para transformar la sociedad, transformarla en función de las cosas que uno cree, en función de la justicia social y como uno la percibe. No tengo temor en decir que creo en el camino al socialismo.

Usted es muy crítico de cómo se está llevando a cabo el proceso revolucionario, socialista en este momento en Venezuela.

-Soy crítico de las cosas que no tienen nada que ver con el socialismo. Hay que diferenciar lo que fue el gobierno de Hugo Chávez con lo que ha sido el gobierno de Nicolás Maduro. Hugo Chávez con todas las observaciones que le hicimos, porque me declaro revolucionario, no chavista, un revolucionario es cuando haces las críticas constructivas, cuando observas cosas que no están en las cosas correctas que uno lo piensa. Desde esa perspectiva hicimos muchas observaciones al presidente Hugo Chávez, pero reconocemos los grandes aciertos que tuvo, reconocemos la transformación que le hizo a la educación en el país, a la dignificación del salario y de los educadores, de los trabajadores de la administración pública.

Chávez en su afán de tener una producción nacional propia, de nuestros propios alimentos, de nuestros propios medicamentos, qué cosas no hizo. Regaló tractores, maquinaria, otorgó terrenos, créditos no retornables, para levantar lo que tiene que ver con la producción nacional.

Hoy en día Maduro privilegia las importaciones, las grandes trasnacionales y deja de lado la producción nacional. Privilegia a esos sectores industriales, le da condiciones que en medio de estas dificultades que atraviesa el país no se la da a los trabajadores. Mientras que a los industriales le ha dolarizado la estructura de costos, le ha dado crédito no retornable, le ha cancelado la nómina de sus trabajadores, le ha flexibilizado permisología, le ha exonerado impuestos, del lado de los trabajadores lo que tenemos es una agresión brutal.

No hay salarios, nos quitó las prestaciones sociales, las cajas de ahorro desaparecieron ante las conversiones monetarias y eso no es socialismo, muy por el contrario, eso es capitalismo salvaje, al punto que calificamos esa agresión a la clase trabajadora como una violación masiva de derechos humanos, porque ¿para qué alcanza el salario? Hay un genocidio silencioso en el tema de los jubilados, se están muriendo de hambre porque no tienen con qué comprar sus medicamentos.

Que las bases los llevamos al poder, si, nos equivocamos, y él nos traicionó, traicionó a Chávez, y nosotros venimos de tres años de deslinde con Nicolás Maduro. Nosotros veníamos con la sospecha y por eso le hicimos firmar un documento público, fui secretario del PPT en el estado y parte del secretariado nacional. Maduro firmó comprometiéndose a defender los intereses de los trabajadores, a Pdvsa y nuestra soberanía, pero eso no ha ocurrido, por eso estamos deslindados totalmente. Al punto que en las últimas elecciones hemos ido solos.

Eso costó que nos intervinieran nuestras estructuras, nuestros partidos, a través del TSJ, una jugada amañada que nada tiene que ver con el derecho, con el tema jurídico, por el contrario fue una decisión política que utilizaron al TSJ para los intereses del Psuv, para que no tuviéramos tarjeta. Intervinieron al PPT, al UPV, a Redes, a Podemos, a Tupamaro y toda esa militancia originaria de esos partidos, nos agrupamos en la Alternativa Popular Revolucionaria, y nos vimos obligados a asumir solamente la tarjeta del Partido Comunista (PCV).

Del lado de la derecha les aprobaron de la noche a la mañana 28 tarjetas, partidos políticos que no cumplieron con requisitos de ley, pero de este lado nos la negaron. En el CNE hay tres rectores que son militantes del Psuv y dos de la oposición, y se cometen abusos de lado y lado de poder. Por un lado la Gobernadora del estado Táchira, que usa los bienes del estado para su campaña, y por otro lado el representante de Nicolás Maduro aquí en el estado Táchira y todos los candidatos que lo acompañan a la alcaldía, usan los bienes del Estado para su beneficio electoral.

Y desde el CNE por ejemplo a los candidatos del PCV nos aplican una operación de desgaste con la inscripción de las finanzas ante el portal web.

¿Qué les piden a ustedes?

-Hoy nos dicen una cosa, mañana nos dicen otra, y hacen trasladarse a los candidatos de los municipios a la sede regional para entregar esos requisitos.

¿Y eso no ocurre con los otros partidos?

-No ocurre con los demás, y entonces hay una operación de desgaste, y aprovechamos esta tribuna para denunciarlo, es otro abuso más. Esto no nos va a bajar la moral, no nos van a desanimar, por el contrario, si eso está ocurriendo es porque vamos bien y de tal manera que esto lo que nos hace es seguir adelante… Cuando el pueblo agarra confianza pasa por encima de esas triquiñuelas y de esas trampas.

¿Ustedes desconfían del CNE?

-Tenemos grandes observaciones acerca del CNE, porque ha habido un trato privilegiado para los partidos políticos, sobre todo el Psuv. Aquí es público y notorio como se usan los canales de comunicación del Estado y el CNE no hace nada, como usan las instalaciones del Estado y el CNE no hace nada, cuando eso está prohibido por Constitución y la ley electoral.

¿Hay división en la izquierda venezolana?

-La izquierda en este momento se está reagrupando en la Alternativa Popular Revolucionaria, en el PCV. El único candidato de izquierda en el estado Táchira se llama Juan Carlos Guevara, el único candidato a gobernador, y nuestros candidatos a las alcaldías son los que representan a la izquierda.

¿Qué representa entonces Freddy Bernal?

-Representa a Nicolás Maduro y las políticas neocapitalistas y liberales de Nicolás Maduro. Representa la agresión a la izquierda, representa la agresión a los intereses de los trabajadores, representa la explotación de la clase trabajadora del país, al igual que la gobernadora, porque también la gobernadora es patrona. La gobernadora Laidy Gómez les está pagando indebidamente a los trabajadores del ejecutivo regional, les está pagando chucuto, porque ella tiene que pagarles lo que dice el artículo 91 de la Constitución, lo equivalente a la canasta básica.

Una cosa es que el Presidente de la República cometa el delito de desacato de ese artículo de la Constitución, y otra cosa es que la gobernadora saliente cometa el mismo delito, y no les esté pagando lo que corresponde tanto a los trabajadores como a los pensionados, a los jubilados de la gobernación.

Nosotros teníamos planificado para estos días hacer nacionalmente, el mismo día, íbamos a demandar a los trabajadores, a todos los gobernadores en ejercicio, y a todos los alcaldes del país por la violación del artículo 91 y 32 de la Constitución, porque no les están cancelando a los trabajadores lo que les corresponde.

¿No lo van a hacer?

-No lo vamos a hacer porque no queremos manchar con el tema electoral esa lucha tan noble que es el tema del salario y las prestaciones sociales, porque van más allá de los colores políticos, nos incluye a todos, y no queremos cometer el error que cometió la gobernadora y el representante de Nicolás Maduro en los puentes fronterizos, que esa corrección de ese error de seis años, lo mancharon con política electoreras, y provocó la reacción del gobierno de Colombia, que también tiene su candidata que es Laidy Gómez, por eso es que ahora Colombia coloca esas trabas y no permite la apertura de los puentes, y no lo va a hacer sino hasta después del 21 de noviembre.

¿Ustedes anuncian el apoyo del PCV a sus candidaturas, pero apareció el Gallo Parra diciendo que el PCV apoya a Freddy Bernal y a Amemos al Táchira?

-Son los mismos que se sientan en la mesa. ¿Qué representa hoy en día Henry Parra? En primer lugar que ya no representa el PCV, él fue expulsado del PCV por, tengo entendido, algunos actos que riñen con la ética y la moral pública. Él es parte del equipo de Vielma Mora, es por eso que vemos que los grupos que están apoyando al representante de Nicolás Maduro en el estado Táchira son los mismos que apoyaron a Vielma Mora en su momento.

Sabemos lo que representa Vielma Mora para el Táchira y para el país, ahí está su vinculación con Alex Saab, ahí está esa denuncia internacional que cuando la están haciendo es por algo, quien te habla lo denunció en su momento por muchas cosas que estaban vinculadas al contrabando, al bachaqueo… Henry Parra fue parte del equipo de confianza del gobernador Vielma Mora.

Aquí no tenemos dinero para pagar publicidad, para pagar escoltas, para pagar camionetas, como la carga la gobernadora y el representante del gobierno de Nicolás Maduro en el Táchira. Esta es una candidatura que cada día agarra más respaldo porque tiene pueblo.

¿Qué opina del partido político Amemos al Táchira?

-Es una expresión de la corrupción, del uso de los instrumentos del Estado al servicio de una parcialidad política. Ahí está expresado el delito del uso de la cosa pública y entre otras cosas es la corrupción que está allí presente, y una maniobra más de la parcialidad que tiene el CNE con ese sector, porque nosotros tenemos tres años solicitando legalización de partidos políticos y no hemos podido, y de la noche a la mañana sale Amemos al Táchira. ¿En dónde recogieron firmas?, ¿en dónde cumplieron con los requisitos?, aquí lo que hay es peculado de uso, porque Amemos Táchira aparece en las unidades de transporte de Corpoandes, y aparece haciendo obras públicas en toda la ciudad de San Cristóbal y parte del estado.

¿Dónde está el CNE?, ¿Dónde está la Contraloría del estado?, peculado de uso, corrupción hay ahí. Para nosotros es el mismo cliché de Vielma Mora, ahora les da vergüenza usar los símbolos de la revolución, les da vergüenza hablar de Chávez. Nosotros no, nosotros asumimos nuestra posición de izquierda.

¿Por qué ellos ocultan los colores, los ojos de Chávez?

-Porque ellos tienen una mala concepción de los tachirenses. Ellos creen que los tachirenses somos toches. Que hoy los pusieron a hacer el papel del malo, y mañana el papel del bueno, entonces nosotros nos comemos la coba. Pretenden hacerle creer a la gente que aquí no está pasando nada, que aquí lo que hay es una fiesta con los colores. No, nada está normal y lo demuestra el drama que se le presenta a cada tachirense cuando llegamos a la casa y no tenemos para preparar una buena comida es una realidad, gastamos más en pasaje que lo que nos van a pagar, es un despido masivo indirecto.

Nicolás Maduro y su equipo no representa a la izquierda del país, traicionaron el legado de Chávez, es por eso que gran parte de nuestros candidatos eran militantes del Psuv.

Ustedes han reconocido que en una parte del Psuv hay corrupción, hay maltrato

-Y lo hemos denunciado, el candidato representante de Nicolás Maduro en el Táchira prometió que iba a acabar con la corrupción de gas, sigue igual, incluso peor, más costoso. Que el gas no se iba a vender en pesos, eso está institucionalizado. Yo soy del Consejo Legislativo allá no llegó eso, lo que se sabe es que es una empresa privada que está utilizando a los trabajadores que les paga el Estado, las unidades de transporte del Estado, las instalaciones del Estado y están cobrando en divisas.

Prometió que iba a acabar con los chanchullos de la venta de la gasolina. ¿Dónde está?, aquí tenemos los servicios públicos colapsados, mientras gastan millones de bolívares, miles de dólares pintándola ciudad, pero el representante de Nicolás Maduro no se pasea por los CDI que es una bandera de la revolución, donde tenemos el centro de alta tecnología.

La gobernadora pasó cuatro años sin hacer nada, no tiene nada que mostrar, esperando que el gobierno nacional le mandara los recursos, se quedó de brazos cruzados. El Táchira tiene como aportar para salir de esta crisis.

Propuestas

Entre las principales propuestas de Juan Carlos Guevara para el estado Táchira están: aprovechar las bondades de agua, tierra y clima para fortalecer la producción de alimentos en las zonas agrícolas. Trabajar con minerales no metálicos como el carbón, arena silesia, fosfato, y evitar que continúe el contrabando. “Eso pasó a administrarlo el gobierno nacional y la gobernadora no ha peleado eso”.

En la zona sur plantea instalar en alianza estratégica con el sector privado una planta para la fabricación de alimentos para animales, pues se está perdiendo la producción de cachamas, pollos de engorde y cochinos. “No hay alimentos, pero eso lo podemos producir nosotros mismos. Con una planta de alimentos vas a activar a un sector primario, hay que entrar en convenio para la siembra de maíz, sorgo, yuca, moringa, entre otros”.

La generación de basura en la entidad la ve como una oportunidad de captación de recursos, como ocurre en otros países del mundo.