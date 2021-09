Gabriel Montenegro. El dirigente de “Soluciones para Venezuela” a la Alcaldía de Valera, José Luis Nieto, expresó en fecha reciente tras la realización de contactos directos y reuniones con amplios sectores de la vida pública, privada y comunitaria valerana, que “más allá de la simple diatriba política y el salir a aspirar posiciones burocráticas por parte de quienes han propuesto sus nombres como servidores al servicio del pueblo (valga la redundancia), se debe hacer un análisis general de la situación y conjuntamente con esas instituciones y las comunidades organizadas, salir en bloque a trabajar por esas soluciones que tanto anhelamos los trujillanos y en el caso especifico los valeranos”.

“Muchos candidatos, a quienes respeto de igual manera, han salido a proponer sus intenciones; sin embargo no se han detenido a pensar que no se trata de llegar por llegar, sino desde ya, independientemente de no ser funcionarios, hacer propuestas concretas y trabajar por lograr soluciones a ingentes problemas que agobian al pueblo valerano, como en el caso de las fallas de servicio de agua potable, el gas natural licuado, la luz y alumbrado eléctrico en general, además del transporte público, el cual no solo ha colapsado sino es nulo hasta en flexibilización”.