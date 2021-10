Gabriel Montenegro. El candidato a la Alcaldía de Valera por el partido Soluciones para Venezuela, José Luis Nieto, volvió a la palestra pública para expresar a través de los medios de comunicación, que su propuesta electoral no solo ha recibido y recibe atención de las comunidades parroquiales del municipio Valera, sino que en último sondeo de extraoficial realizado por una “encuestadora imparcial y no manipulada”, le otorga a su candidatura un margen importante en cuanto a la aspirante por el oficialismo a la silla principal del palacio de gobierno de Valera.

Sin especulaciones ni engaño

-“No estoy lucubrando falsedades – continúa Nieto – ni creándole al colectivo local confusiones para que salgan a respaldarme de manera manipulada, mis aseveraciones están basadas en un recorrido somero hecho por gente de mi equipo que ha visitado las comunidades por las cuales he llevado mi mensaje de esperanza y que me han recibido con los brazos abiertos, quienes me han ratificado su respaldo irrestricto”.

Añadió que muchos creen que se enfrenta al monstruo oficialista que cuenta con inmensos recursos económicos y logística, además del evidente divisionismo en la oposición, sin embargo estoy haciendo una campaña limpia, sin ofensas contra los rivales y sin desmeritar a nadie, ya que nuestro líder Claudio Fermín no solo ha hecho énfasis en el respeto por el contendiente, du reconocimiento y en combatir la abstención, ya que el voto es el único instrumento que le permite al pueblo decidir su destino y elegir como gobernantes a quienes creen van a llegar a trabajar por resolver sus más ingentes problemas.

Añadió que el nombre Soluciones para Venezuela, nace precisamente de esa necesidad que tiene el colectivo en contar con buenos servicios públicos, especialmente el agua, tan necesaria para la vida, luz eléctrica regular, transporte público eficiente y no especulativo, gas doméstico, transformado en otro elemento de burla para los humildes en la actualidad y la tormentosa gasolina, que a través de sus manipuladores se ha convertido también en una muy cuestionada forma de humillación a una nación que no aguanta más dramas y crisis inducidas por quienes manejan abusivamente los recursos de la nación.

Nuestro sondeo o encuesta, hecha con mucha humildad casa por casa, nos coloca con un importante margen de ventaja sobre los demás aspirantes en Valera, pero no por eso nos vamos a sentir triunfalista…seguimos trabajando para conquistar el triunfo el 21 de Noviembre y para darle un rumbo de efectividad, solvencia, buena atención, eficacia y respeto al pueblo desde la Alcaldía de Valera.