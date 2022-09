Gabriel Montenegro/DLA.- «Tenemos que hablarle a la gente con la verdad y mayor sinceridad posible, porque solo de esta manera retornarán la confianza y la esperanza de votar para cambiar las cosas»; así se expresó el Secretario General del partido «Soluciones para Venezuela» José Luis Nieto en el acto de celebración del cuarto aniversario de esa organización política en Venezuela, donde hubo la intervención de varios dirigentes de la tolda blanca y azul con el mapa de nuestro país como logo principal.

Oración y bendición aniversaria

El acto presentado por la Secretaria Femenina Alicia Mendoza, quién significó la importante efeméride, contó con la oración- bendición impartida por el diácono José Gregorio Vásquez, quien en amplia disertación, previa al ritual respectivo habló de la «necesaria confianza que debemos tener en Dios Todopoderoso, quien está presente en todo lo que hacemos, especialmente en esas pequeñas cosas donde salen a relucir elementos fundamentales como la caridad y generosidad entre los hombres».

Recordó el hombre de la Iglesia Católica, la necesidad imperiosa de que nos revisemos nosotros mismos y busquemos fortalecer el principio fundamental de la sociedad.

«No juzguemos a los demás, sino tratemos de agradar al Señor, porque no se sabe hasta cuándo estaremos aquí. Recuerden el pasaje del rico que aún en el infierno después de fallecido, pretendía ordenar para que el profeta Abraham le mojara los labios porque se estaba quemando. La moraleja o enseñanza, es que tratemos de hacer el bien y tener presente a Dios en todo lo que hagamos, siempre y cuando nuestras obras y proceder sean de su agrado».

La unidad y el trabajo por Venezuela

En su intervención José Luis Nieto, Secretario General, destacó además que hay que rescatar la confianza del electorado, reivindicar la presencia de los partidos democráticos como Soluciones y trabajar junto al pueblo pero con mucha humildad y honestidad.

«Hay que ser sinceros, dialogar cuando sea necesario y no mentirle al electorado, recuerden que cuando Soluciones salió al ruedo político como alternativa de avanzada y concertación para lograr mejorar las cosas en el país, hasta de alacranes nos tildaron, pero nuestros detractores y divisionistas ya se han dado cuenta que a pesar de querer salir de este gobierno que nos tiene asfixiados, es necesario salir a votar, participar y trabajar unidos».

«En mi caso particular, muchos de ustedes me conocen y saben que yo lo que he hecho en mi vida política es trabajar, trabajar y trabajar para lograr un mejor país y mejores condiciones para todos.

Tenemos que levantar la bandera de la unidad, pero debemos hablarle claro al pueblo. Hay que salir votar, ya que participando y no absteniéndose es que se alcanzan los objetivos. No queremos saber nada de bloqueo económico, de intervenciones extranjeras, pero tampoco de persecuciones y de que estemos disgregados cada quien por su lado, lo que ha beneficiado al gobierno»- recalcó tajante».

«Los venezolanos solucionamos nosotros mismos nuestras diferencias y problemas. Claudio ha sido sincero y ha dicho las verdades indicando que no hay mayor razón sino la de votar y participar. Puedo mirar al pueblo a los ojos con tranquilidad porque les he dicho la verdad de que tenemos que salir a participar».

Tenemos además que organizarnos, ya que este gobierno a punta de billete logra su objetivo de mantenerse en el poder mientras la oposición se pelea». Divididos no hacemos nada».

«Pido al Siervo de Dios, José Gregorio Hernández para que nos ilumine. Necesario es unirnos y tener de nuevo a nuestros hijos».

Así mismo, Nieto dijo que «Hay que aportar nuestro grano de arena. No tenemos privilegios ni mucho dinero, pero tenemos valores, principios y las ganas y esperanza de hacer bien las cosas. Vamos a despachar este gobierno pero democráticamente. «Esta torta es un pedacito de la Venezuela buena, la patria libre que queremos y estoy seguro que con constancia y mucho trabajo vamos a tener un país libre».

El Secretario General de «Soluciones», recordó que están sumados a la causa valiosos dirigentes como Carles González y Jefri Hernández del municipio Rafael Rangel, Héctor Díaz de Sucre, Jefferson Ramírez de Trujillo), Luis Nieto del municipio Motatán y el equipo femenino encabezado por Alicia Mendoza. También cada día se suman más adeptos.

El saludo de Claudio Fermín

Por medio de una vídeo-llamada el líder nacional de «Soluciones», Claudio Fermín envío su mensaje de felicitación y agradecimiento a los integrantes del equipo regional, además de augurarles todo el éxito en la conformación de los cuadros municipales y la captación de militancia fresca y decidida. Prometió volver pronto para traer su mensaje y recorrer la geografía trujillana.

Dirigencia también participa

El destacado dirigente rangeliano y ex- parlamentario regional Carles González, en su intervención ante los presentes, resaltó a grosso modo la necesidad de unificar no solo criterios, sino voluntades de cara buscar la victoria en los próximos comicios, pero de manera democrática, sin persecuciones, sin sectarismos, pero si con mucho trabajo y dedicación.

Destacó la labor del dirigente valerano José Luis Nieto en la dirección regional, así como todo el equipo que se está conformando.

El dirigente de Motatán Luis Nieto, otro experimentado líder político y comunitario, también respaldó lo dicho por Carles González, al resaltar la unidad y la presencia por encima de todo. «Tenemos que llevar un mensaje claro y devolverle la alegría del voto al electorado, pero eso lo logramos con transparencia y dedicación con nuestra gente»- indicó Luis Nieto. Luego de la bendición a los presentes, se ofreció un sencillo almuerzo y se canto el cumpleaños con la respectiva torta para celebrar el onomástico cuatro de Soluciones.

