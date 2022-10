Gracias a la organización de la Sociedad Anticancerosa de municipio Boconó en alianza con SADET Valera, durante este fin de semana, sábado 8 de octubre, se realizó una jornada de despistaje de cáncer de próstata en la localidad, una de las actividades más solicitadas por los pacientes del llamado Jardín de Venezuela.

Desde tempranas horas de la mañana la sede, al lado de la iglesia El Carmen se llenó de pacientes, que fueron atendidos por los médicos especialistas José Luis Godoy, Adela Barrios, Ledy Hernández y Verónica Ramírez, a quienes también les solicitaron a los interesados el antígeno prostático, examen que se hizo a través de un convenio con el laboratorio clínico Boconó.

El presidente de la Sociedad Anticancerosa del estado Trujillo (SADET), César Ponce, platicó con Diario de Los Andes sobre la actividad “Nos encontramos hoy en una jornada de pesquisa de cáncer de próstata en alianza con Boconó, ellos nos solicitaron la colaboración, porque allá en la clínica nosotros tenemos 4 médicos urólogos, de los que trajimos dos, más un urólogo del hospital de Boconó, quienes formamos un equipo, llegando a los 100 y pico de pacientes atendidos en solo un día”.

Para Ponce es importante dejar el temor y priorizar la salud “El examen del tacto rectal es uno de los más temidos por los pacientes masculinos, pero debemos pensar en nosotros, hay cosas mucho más dolorosas, no nos debe dar ni vergüenza, ni temor, porque todo hombre mayor de 40 años debe hacerse la revisión, si no chequeamos anualmente la próstata, a futuro podemos no solo tener, un problema cancerígeno, si no, dificultades para orinar, porque la próstata es como una válvula check, que controla la salida de la orina, y en condiciones anormales, como una próstata crecida o alterada, va a dificultar la acción de orinar”.