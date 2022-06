Gabriel Montenegro/DLA.- Jonathan David Reinoso Briceño, es uno de nuestros jóvenes talentos en el fútbol regional, dotado de buena estatura, velocidad, buenas manos, oportuno al momento de cada salida de su área y amante acérrimo del balompié y su querido lar trujillano, es innegablemente uno de nuestros mejores futbolistas.

Hijo de deportistas

Hijo del conocido dirigente comunitario y social Juan Reinoso, de la señora María Lourdes Briceño Araujo, además integrante de una familia de tres hermanos más, se inició en el deporte desde muy chico en predios del sector La Floresta de Valera, a pocos metros del templo San Juan Bosco, por casualidad el «Santo de los Jóvenes Deportistas».

Altibajos no lo han vencido

Desde que se inició en el fútbol oficial en las categorías menores en la Academia Don Bosco del profesor Alfredo Cortina, Jonathan estuvo primero como lateral derecho, posición donde estuvo hasta juvenil, adquiriendo reflejos, velocidad y el «Time» de todo futbolista.

Nos cuenta que en unas prácticas de campo comenzó a cubrir como portero ante la ausencia momentánea de algunos de sus compañeros y de inmediato comenzó a gustarle su nuevo rol, por lo que optó por agarrar guantes y shorts encolchados y salir a para balones.

Desde ese momento no ha dejado de ser un portero y cada día lucha por mejorar y mejorar.

Pasantía en Trujillanos

Jonathan Reinoso estuvo también en las menores del Trujillanos FC, bajo tutelaje de los recordados Rodrigo Soto, donde han impartido también sus conocimientos Pedro Vera y el «Tute» Valiente, puntales indiscutidos del amarillo y marrón en el estadio «Alfonso González» de Plata II .

Cuando lo interrogamos sobre su inestabilidad, su respuesta fue inmediata: » Usted sabe lo que ha ocurrido con el Trujillanos. No me gusta opinar o involucrarme en cosas internas, pero como joven aspirante yo quería una estabilidad y no la tuve; en mi momento no era de las fichas principales del equipo, sin embargo si me necesitaban salía a aportar todo de mí para el equipo».

Hizo además pasantía con 17 años en el Zulia FC y luego en su periplo transnacional conoce a Camilo Zúñiga, quien se convierte en su tutor internacional.

De la mano del también recordado ex-trujillano Melder Chourio logra además llegar al Sport Bolívar FC de Álvaro Valencia, donde también rinde y tiene discreta actuación, siempre pensando en madurar y adquirir experiencia.

Crisis interrumpe sus metas

Jonathan Reinoso no escapó, como todos nosotros, a la crisis generada por la pandemia del Covid 19 y sus consecuencias, además del colapso económico de los últimos tres años, teniendo que partir a probar suerte en Colombia, donde de la mano de su apoderado Zúñiga, integra en Lula FC, un especie de equipo de tercera división.

La inquietud por volver a su región lo hace renunciar a estas opciones y en la actualidad realiza diligencias para ingresar a uno de los equipos, bien sea de segunda o primera división venezolanos a aportar todo lo aprendido en estos tiempos difíciles.

«Me mantengo entrenando todos los días, porque el fútbol es eso, disciplina, constancia y buen estado físico…Ojalá llegase a integrar el plantel del actual Trujillanos, porque tengo muchas cosas buenas para aportarle al equipo»- dijo convencido y con mucha seriedad.

Así mismo, está muy pendiente de lo que ocurre con el Unión Deportivo Valera, el Trujillanos FC, las divisas del fútbol más famosas de la región al igual que el Don Bosco y El Milagro FC que han formado a muchos grandes jugadores, como lo hacen las nuevas organizaciones ligadas a la ATF.

Sus ídolos del fútbol

Entre los ídolos de nuestro protagonista, expresó admirar a Cristiano Ronaldo, por su olfato goleador, fuerza y determinación que lo han convertido en uno de los tres mejores del mundo, mientras le gusta el juego colectivo y la efectividad del Barcelona Fútbol Club.

De igual manera, su portero ideal es el alemán Marc Ter Stegen por sus manos y buena salida, sin obviar a grandes como Thibaut Curtois, Gianluigi Bufón, Manuel Neuer y el italiano Donarumma.

De sus ídolos del Trujillanos recuerda con cariño al «gato» Calderón y a Osnel García.

Jonathan Reinoso Briceño se confiesa amante del futbol trujillano, de la Vinotinto y por su puesto de selecciones como Brasil, Argentina y su querida Colombia donde también ha mostrado su calidad.

Su gran sueño y si Dios lo ayuda, su objetivo es estar en Europa, tal como lo han logrado muchos suramericanos que han triunfado en el viejo continente.

Clase, condiciones y aspiración natural tiene de sobra este excelente portero trujillano, quien en base a duro trabajo y sacrificio espera una oportunidad para mostrar de que está hecho.

Le deseamos toda la suerte del mundo, especialmente porque nos complace ver a jóvenes como él, que luchan diariamente por coronar el anhelo de todo deportista…la gloria del éxito y la victoria personal regalando pasión y vendiendo calidad.

.