Este 2022 ha estado marcado por diferentes acontecimientos que acercan cada vez más la canonización de JGH. La canonización permitirá que José Gregorio sea venerado en cualquier lugar del mundo como santo de la iglesia católica. Con esta cronología te mostramos el camino que se ha seguido para llevar a este trujillano a los altares universales.

Marzo: Llega una reliquia del Beato JGH a varias iglesias arquidiocesanas en Miami, Nueva York y Washington.

Marzo: La reliquia fue expuesta en Nuestra Señora de Guadalupe en Doral. La persona contó que había recibido una curación por parte de JGH 6 meses antes.

21 de abril: Cardenal Porras comienza un recorrido por varias ciudades de Estados Unidos para realizar misas con organizaciones religiosas, empresas y comunidades venezolanas en ese país. Llevaba como peregrino una reliquia de primer grado del Beato.

02 de mayo: Cardenal Porras se reúne en Miami con el Arzobispo Thomas Wenski, para conversar sobre la verificación del presunto milagro que llevará a JGH a la canonización.

“En este momento tenemos tres solicitudes, dos en Venezuela y una acá en Miami, de una curación de un hombre que estaba prácticamente desahuciado y que hoy en día anda brincando y contento” expusó el Cardenal

Se decidió llevar a investigación el caso de la curación en Miami, ya que los otros dos casos en Venezuela se mantenían en estudio. Según la disposición canónica, no se pueden estudiar los milagros al mismo tiempo.

Fase Diocesana:

31 de mayo: Comienzo de la investigación en Miami en la “fase diocesana”

Investigación fue realizada por 16 testigos, médicos peritos, los médicos que atendieron a la persona, testigos objetivos, la persona curada y quienes rezaron por él.

17 de junio: Fin de la investigación

20 de junio: Cardenal Baltazar Porras y el padre Ricardo Pirela entregaron un expediente resultado de la investigación con más de 800 páginas a la Santa Sede

“Ha sido un proceso muy meticuloso. El tribunal eclesiástico no fue instituido para juzgar, sino para recaudar información y enviársela a la Congregación para las Causas de los Santos, para que sean ellos quienes tengan el último juicio y se lo presenten al Santo Padre”, explicó el padre Rivero.

Fase Romana:

Al momento de recibir la investigación en la Congregación para la Causa de Los Santos en el Vaticano, comienza la “Fase Romana”

En primer lugar, el presunto milagro es examinado por la Consulta Médica, la cual es integrada por 7 médicos peritos. Al ser aprobado, es discutido por el Congreso de Teólogos.

8 teólogos se encargan de estudiar la intercesión del Beato en el milagro. Tras esto, un Cardenal estudia y comunica los resultados de la Consulta Médica y el Congreso de Teólogos ante la Congregación.

En sesión solemne los demás cardenales y obispos dan el veredicto final sobre el milagro; de ser positivo es anunciado al Papa, quien se encarga de aprobar y anunciar fecha de canonización.

No se conocen más detalles sobre el proceso, porque no se pueden divulgar “hasta que la Santa Sede no tome una decisión” explicó el padre Luis Rivero.

“Esto puede llevar tiempo, puede ser entre un año o más. Esperando entonces que ya ahí se cumpla lo que es la voluntad del Señor”, indicó el padre Barrachini.

Por: Génesis Chincilla ECS

Fuente consultada: Arquidiócesis de Miami