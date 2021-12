Miguel Ángel Albarrán/DLA.- El mismo muchacho fortachón oriundo de San Genaro, municipio San Rafael de Carvajal, ese que hizo historia en el 2015 al darle a Venezuela y a su estado Trujillo una flamante medalla de oro en el levantamiento de pesas de los Juegos Panamericanos. Jesús «Trompo» González es quien ahora tiene el reto de levantar el deporte trujillano con todas las vicisitudes que implica el actual contexto.

Ese Don de mando, acompañado por un verbo radical, le completó un carácter de liderazgo que no solo lo llevó a capitanear las selecciones estadales y nacionales de halterofilia, sino también a encabezar luchas sociales de los atletas, como aquellos reclamos de sus becas y demás beneficios que en su momento les tocó exigir ante anteriores gestiones deportivas.

Mismas características que hoy catapultaron a «Trompo» González a convertirse a una edad temprana en el nuevo presidente del Instituto del Deporte del estado Trujillo (Indet). Sin olvidar que más recientemente consiguió espacio en la propia Asamblea Nacional para trabajar por el sector deporte. El ex pesista abrió la conversación con Diario de Los Andes con un saludo a todo el pueblo trujillano, dirigido en especial a quienes considera la gran familia del deporte.

«Es una oportunidad que nos acaba de dar el ciudadano Gobernador electo, mayor Gerardo Márquez. Es un compromiso titánico, como en su momento cuando fui deportista me propuse metas cortas, medias y largas. Pues hoy me toca gerenciar en el deporte, algo que no es fácil pero tampoco imposible. Para mi es un orgullo dirigir al deporte trujillano», declaró con seguridad.

«Voy a hacer todo lo posible con mi equipo de trabajo para levantar al deporte trujillano», insistió. Toma con total normalidad los comentarios que lo señalan como alguien con poca experiencia dirigencial para guiar al deporte regional, a los que contestó: «realmente llevo el deporte en la sangre, en el corazón, más que todo se trata de materializar con hechos».

Al rescate del espíritu deportivo

«Queremos rescatar ese espíritu deportivo en los trabajadores, entrenadores, en todos. En ese atleta que estaba esperando actualmente por nosotros, recibir esa gotica de amor de brindarle esos espacios dignos. Por esas instalaciones, para que se preparen de la mejor manera para los eventos», explicó.

«Hay que valorar a los que se quedaron, a los que resistieron. Para nadie es un secreto que el deporte durante la pandemia no fue prioridad, porque debíamos cuidarnos todos, era prioridad la salud», justificó. «Queremos que vuelva ese deportista que soñaba con un Campeonato Nacional, un Campeonato Panamericano, una Olimpiada. Que recobre ese espíritu y vuelva a las competencias», resumió.

«Se lo comentaba a los empleados, a los que hacen vida activa. Llegamos a trabajar, a devolverle ese amor al deporte trujillano, con las asociaciones, entrenadores. Un solo árbol no hace montaña, yo creo que si nos unimos, entre todos, podremos levantarlo», rememoró las primeras charlas que dio a su llegada con la comisión de restauración o enlace.

«Con el apoyo del Gobernador Gerardo Márquez, vamos a levantar el deporte trujillano», confió. «Siempre lo he dicho Miguel, un atleta no se hace solo. Siempre un entrenador está ahí para aconsejarle y darle lo que necesita, que tengan todo lo necesario para llegar a esas medallas», valoró el papel que debe jugar el entrenador o mentor de cada atleta.

Misa del Deporte y los JDN

«Hasta ahora tenemos garantizada toda una indumentaria deportiva», informó sobre la uniformidad que ya está garantizada para los Juegos Nacionales, sobre los cuales confirmó la nueva fecha de realización, reprogramados para efectuarse desde el 31 de enero al 12 de febrero.

«Son 14 disciplinas que van, actualmente tenemos activas 17 disciplinas, que están en condiciones optimas», contó. «Queremos recuperar, reactivar todas esas disciplinas, eran 57 en total las que en su momento estuvieron activas», apuntó como una meta específica. «A través de la masificación, la recreación, a través de cada actividad deportiva, prepararlos, formarlos y darle esas condiciones óptimas», agregó.

«Bueno los que me conocen saben que siempre me he caracterizado por estar pensando siempre en mis compañeros, en que mis entrenadores tengan ese espacio. Un líder tiene que pensar como grupo. Para augurar lo mejor, y tirar el timón a donde debemos ir. Y llegar hacia la victoria», comentó.

«En estas navidades nosotros llegamos a tomar esta iniciativa. Para nadie es un secreto que el deportista siempre lucha para que lo valoren, ese esfuerzo, estamos para eso, luchando para darle ese reconocimiento que merecen. la mejor asociación, el mejor trabajador», se refirió a los reconocimientos que preparan para el 6 de enero, Dia de la Misa del Deporte. «Dios nos bendice para que tengamos un año exitoso», dijo con fe para el 2022.

Hombre de familia y compromiso

A pesar de su juventud, Jesús González es un hombre de hogar, comprometido con su familia. «Hoy acompañado de mi esposa Roxeli Valecillos, mi hija Lucia González (su bebé). Así como tengo y asumo esta responsabilidad en familia, así siento responsabilidad por esta institución (Indet)», resaltó el orgullo y el compromiso con el que toma la dirección regional del deporte.

«A todos los que se quedaron y asumen conmigo este reto, ahí va estar el Trompo González brindando ese apoyo, con amor y optimismo», aseguró. «Crean en este espacio, esta es una casa que es para el deporte trujillano, para enaltecerlo», exhortó al tiempo que señaló a la sede del ente gubernamental ubicado en el complejo deportivo «Luis Loreto Lira» de Valera.

periodistamigue@gmail.com

Twitter: @elmigue1

Instagram: @migueperiodista