La secretaria general del partido Avanzada Progresista en Trujillo, Iraly Guerrero, afirma que los partidos del llamado G4 que retornaron a la ruta electoral, son los “recién llegados” que debieron sumarse a los dirigentes que no abandonaron el voto como única arma para sacar al chavismo del poder. “La historia juzgará a quienes llegaron a dividir a favor del régimen”.

¿Cuál es su posición como político de Trujillo ante la lamentable situación de no haber conseguido candidaturas unitarias. ¿Hay chance de ganar segmentados?

R= La pelea va a ser interesante para los ganadores, ya que el régimen soltó las tarjetas y ahí sí salieron a fracturar a los que vienen de manera coherente amalgamando un trabajo con las comunidades, la gente, la gente debe apoyar a los candidatos que siempre han estado a su lado luchando con ellos sin abandonarlos; hay que deslindarse de este Gobierno a como dé lugar, y en el caso de Avanzada Progresista siempre ha ido por la ruta electoral, protesta pacífica y constitucional, sin atajos, siempre frontales, por ello este 21N demostraremos desde la Alianza Democrática que somos mayoría, que siempre hemos tenido la razón, que los que nos han señalado hoy día, debieron acompañar a La Alianza a sus dignos representantes para salir de la pesadilla que ha tenido Trujillo durante 21 años, quienes no se incorporaron fueron los recién llegados. Pena ajena quienes juegan al triunfalismo, sin embargo nuestra Alianza es calle, organización y planificación en equipo que es lo que nos reivindica al lado de la ciudadanía trujillana.

Chance de ganar hay, y lo venimos enseñando en las caminatas, asambleas con el trabajo multitudinario, obviamente llamamos al ciudadano a participar, a votar por el que tiene más chance como es Conrado Pérez Linares, pragmáticamente hablando es el único que puede dar al traste con la dictadura del Psuv en Trujillo, de hecho los números lo indican, quien realmente piense en Trujillo deberá darle paso a la mejor opción en éste momento histórico para el estado.

¿De dónde saca la Alianza Democrática esas encuestas “de Datanálisis” que colocan a Conrado Pérez Linares como segunda opción a Gobernador, cuando DLA pudo conocer que dicha empresa no ha hecho estudios de opinión en la entidad?

R= Entendemos que esa compañía es una empresa seria y por eso creemos en sus resultados, políticamente es lo que detectamos en los recorridos a lo largo y ancho en el Estado Trujillo.

Sin embargo al cotejar con otras mediciones por ejemplo, en las mismas oportunidades que la han hecho en Lara, en algunos estados del centro, y Podría tener la ficha técnica para emitir la información.

Independientemente de los resultados del 21N. ¿La oposición – gane o pierda – debe buscar el revocatorio de Maduro?

R= De no obtener la victoria, no nos quedaremos con los brazos cruzados, a través de revocatorio daremos al traste con Maduro, y de salir victoriosos cómo seguros estamos, también apoyaremos el revocatorio, con todos tal cual cómo hicimos el llamado desde el 2017 a todos los que se sienten venezolanos que aman y quieren rescatar a Venezuela, el proceso organizativo para el referéndum deberá ser el 21N.

Estamos en esta lucha para deshacernos de este Gobierno que en 21 años ha llevado al país a su quiebra total, tal como lo observamos con la obligada emigración de millones de venezolanos, quiebra de Pdvsa, las empresas básicas y otras empresas que expropiaron y las quebraron, de hecho una quiebra pavorosa de servicios públicos sistema eléctrico, acueductos, siendo un país petrolero se sufre para adquirir una bombona, lo más siniestro es el empobrecimiento de la educación y pérdidas del capital humano, por ello nuestro objetivo principal es fortalecer desde todo punto de vista el Capital Social como instrumento de rescate desde las comunidades, trabajaremos de la mano con ellos de eso estoy muy Segura.

Hay quienes creen que el descontento en la ciudadanía puede ser capitalizado por la posición. Sin embargo ante la abundancia de candidaturas, ¿qué aprendizaje les deja este proceso electoral a los políticos que no lograron ponerse de acuerdo?

R= La Alianza Democrática ha sido muy amplia, en su mayoría nuestros candidatos en La Alianza son líderes comunitarios y dirigentes sociales, sin pensar en caciquismo porque es momento de dar pasos agigantados en la política trujillana. El grueso de las personas nobles y humildes que nos acompañan en los distintos sectores así no lo han hecho ver y manifestado.

Es la libertad política de cada ciudadano pero este momento y lo clamamos, que el jolgorio de tarjetas que soltó el Gobierno, demuestra que aún esperan un mesías y no hay respeto para los políticos coherentes que no abandonaron la vía electoral, la historia juzgará a quienes llegaron a dividir a favor del régimen.

Hay que establecer mecanismos, para motivar a los venezolanos migrantes a regresar al país, ofreciendo mejores salarios y mejor calidad de vida. Esto es extremadamente importante. Ya hemos aprendido esa lección de ver cómo nos ven los otros, y es terrible. Eso nos permite aprender a ser realmente venezolanos y no pendejos.

Este 21 de noviembre Trujillo se vestirá de gloria porque el trabajo tiene que ser sostenido y dentro de la Alianza nos hemos mantenido y es un acuerdo firmado como pacto de caballeros para deslastrarnos del régimen opresor, Trujillo y Venezuela necesita de todos los que adversan al Gobierno de manera monolítica y aún hay tiempo para hacerlo.

En el caso particular de Avanzada progresista que se puede abrogar la paternidad de la unidad superior, iniciamos con 4 partidos esta Alianza y hoy día son 24 a nivel nacional y en el estado son 10, por ende esta es la unidad verdadera tal cual como lo hemos hecho nosotros, reconociendo liderazgos propios y algunos que no han querido trabajar con la Alianza, por temor a ser estigmatizados por los mismos que los llevamos el 2015 a la AN y hoy día sostienen el trabajo a favor del Gobierno dividiendo, prevalecerá el voto consciente y sensato, ya verán.

___________________________________

Por: Alexander González

IG: @AlexGonzalezDigital

Foto: Alexander Viloria