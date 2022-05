La concejal del municipio Valera, Iraly Guerrero, fijó posición sobre su voto a favor de la designación del nuevo Síndico Procurador de la urbe, el abogado Jesús Benito Briceño. “Fui electa para legislar a favor de los vecinos de la urbe de Doña Mercedes Díaz”, dijo la edil.

Guerrero insistió que su deber como legisladora local, es buscar brindar soluciones a los valeranos, y como presidenta de la Comisión de Economía Productiva Local, han solicitado el inventario de los inmuebles que pertenecen al municipio, contratos de comodatos que se han dado por años y por alquileres “poco significativos”, como el caso el mercado Periférico de Bella Vista, Zona Rental donde quedaba el antiguo Victoria, caso del Ateneo de Valera, mercados, canalizar y ubicar a los nuevos buhoneros que han salido a las calles.

La concejal acentúa que la figura del Síndico Procurador es importante porque la ciudadanía valerana exige orden y respuesta.

“El Síndico Municipal es para el municipio no para ser abogado de la señora Alcaldesa ni del partido de gobierno. Imposible que a 5 meses y no tenga Valera quien la defienda desde el punto de vista jurídico” .

Guerrero explicó que en la sesión de la semana pasada de la Cámara Local se presentó el currículo del abogado Jesús Briceño, egresado de la Universidad Santa María. “Todos tuvimos el currículo en las manos, en vista que no dieron copia, le tomé foto con el teléfono ahora si el funcionario no atienda las necesidades del municipio Valera, también lo diría, se viene es a servir a los vecinos, jamás a tendencias políticas ni a frenar decisiones que ayuden al desarrollo local”.

La también Secretaria General de Avanzada Progresista (AP) en Trujillo, argumentó que pertenece a un partido que viene a tender puentes y a dar soluciones a los problemas de los vecinos.

“Fui la única Concejal de oposición que asistí al CLPP para aprobar el proyecto de los semáforos para Valera, también fui la única de oposición que aprobé los 2 compactadores para Valera. Como partido de centro democrático vine a ayudar a solventar nudos críticos y jamás me abstendré en la canalización de soluciones para los valeranos; cada vez que voto lo hago como digna representante de quienes me eligieron en la búsqueda de soluciones, no es oponerse a los beneficios de los Valeranos”.