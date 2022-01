La concejal del municipio Valera, perteneciente al denominado Bloque Democrático, dirigente regional de Avanzada Progresista, Iraly guerrero, ofreció sus impresiones sobre las elecciones del pasado 9 de enero en el estado Barinas.

Dijo que Barinas, cuna del difunto expresidente Hugo Chávez, en una primera lectura de las elecciones, es que el gran derrotado fue la abstención y el gran triunfador fue el pueblo barinés, que a pesar de las amenazas e intimidaciones ejecutadas por las autoridades gubernamentales decidió la ruta electoral masiva, hizo caso omiso a la desmovilización que en tiempos recientes dividió a los sectores de la oposición e hizo mucho daño.

¿Qué papel jugo Alianza Progresista en estas elecciones?

– Es pertinente su pregunta, ya que me permite aclarar ciertas informaciones negativas en cuanto al partido Alianza Progresista,(AP), debemos decir que apoyamos a Sergio Garrido e inscribimos su candidatura, tal como hemos venido acompañándolo desde el 2017, Alianza Progresista inició esta ruta electoral que conoce de manera acertada toda la estructura nacional, en el 2017 fuimos con el MAS, Un Nuevo Tiempo, Copei y Alianza para el Progreso, allí en ese proceso lamentablemente se entregaron las alcaldías al gobierno, ¿quiénes lo hicieron?, sencillo, aquellos que llamaron a la abstención del votante y que hoy día quieren erigirse como banderas en este reciente proceso electoral de Barinas-agregó- la historia es clara, debemos estar consientes que la ruta es la electoral, este gobierno entró con votos, saldrá con votos masivos, votos coherentes, que permitan reivindicar la política. “todo aquel que está en los caminos de la política y quiera erigirse como líder, que no construya equipo de trabajo y ande propiciando divisiones no puede llamarse ni ser líder, hay que hacer política respetando la dirigencia de cada organización y a la base del pueblo.

La experiencia que se tiene en la Alianza Democrática es que somos oposición en la oposición- explicó- Alianza Progresista es oposición con posición política, a veces perdiendo también se gana, nosotros inscribimos a Sergio Garrido y misteriosamente nuestra tarjeta no apareció en Barinas; sin embargo, de manera responsable nuestro secretario Richard Godoy llamó a votar por la tarjeta del líder de la comunidad, líder natural de Barinas Sergio Garrido, que al parecer proviene de AD, la que no acepta Ramos Allup, ya que esta escisión es pro-votos, “no nos metemos en ese paquete”, también debemos decir que a pesar de que Claudio Fermín fue jefe de campaña de Henry Falcón, en pasado reciente, su aptitud no fue la mas idónea, tenemos que ver la política con sapiencia.

Pudiéramos intuir que el pueblo de Barinas valida el voto

El pueblo barinés, demostró que con el voto masivo no hay trampa, gubernamental que prevalezca ante la voluntad popular, el gobierno saldrá con votos, pero para ello hay que trabajar en equipo, lograr la unidad superior, sin mezquindad, sin erigirse como “líderes” pretendiendo ser candidatos y si no lo son, no les importa que se pierda el estado. En Trujillo tuvimos la oportunidad de ganar los números de haber estado unidos daban la victoria democrática, pero prevaleció la mezquindad, los acuerdos personales y demás elementos.

El espejo de Barinas está latente, ¡pero ojo! haber ganado un estado no significa ganar el país, tenemos que cuidarnos de caer en la irresponsabilidad ocurrida con la AN, muchos de los que hoy se erigen fueron coparticipes de la división entregando Estados donde la Alianza Democrática gobernaba caso San Cristóbal, esas conductas deben ser evaluadas, como también las sanciones impuesta a Venezuela.

¿Qué posición tiene el Partido Alianza Progresista ante las sanciones impuestas al país?

–Alianza Progresista no apoya atajos ni agendas insurreccionales del interinato, puesto que las sanciones castigan al pueblo no al gobierno, Ud. no ha visto caminar por las calles o avenidas al gobernador del estado, ellos no pasan necesidades, los gobernantes psuvistas no sufren, quienes padecen calamidades es la gente humilde, el venezolano de a pie que día a día lucha por conseguir la harina, las medicinas, a ellos sí los afectan las sanciones.

Estamos de acuerdo que sean levantadas esas sanciones porque quienes están muriendo, sufriendo son gente del pueblo, mientras que el gobierno anda en buenos vehículo, buenas camionetas. ¿Por qué EE.UU. no hace otro tipo de presión a esos que la Ley que es una sola los tocara?

Ahora desde su punto de vista cuál es el camino a seguir por la Alianza Democrática, conocidos los resultados en Barinas

Debemos de construir una plataforma política unitaria, plural, con gremios estudiantiles, educacionales, Iglesia, empresarios, sociedad civil organizada en un solo bloque sin exclusión, sin decir este partido es el más votado o el menos votado, sino ser un solo equipo de manera monolítica para que logremos consensuar, robustecer la política democrática del país, y entender que el enemigo electoralmente es este gobierno hambreador.

_______________________________

José Rojas

jose.rojas@diariodelosandes.com