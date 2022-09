Para los conversatorios que organizó la empresa Pacca Boconó C. A. con motivo de los 51 años de su fundación, estuvieron invitados los economistas Eladio Muchacho y Ricardo Berrios así como los abogados Rafael Maldonado y Nelson Troconis, aunque este último, por quebrantos de salud no pudo asistir. Ya antes estuvo el Geógrafo Francisco González Cruz. Todos fueron recibidos por el Presidente Roberto Ortegano y demás directivos de la empresa

En sus intervenciones cada uno de los invitados hizo hincapié en la reorganización que requiere Pacca Boconó una empresa privada sobre la que recae la responsabilidad de ejercer una gran labor social y económica que después de un largo receso gerencial, debe repotenciarse con la iniciativa de la nueva directiva y ayuda de todos los asociados.

Empezando por el orden de sus intervenciones, abrió el conversatorio Ricardo Berrios que al final del mismo nos dijo:

Estamos presentando hoy los requerimientos y las necesidades de retomar los conceptos de productividad, rentabilidad en la unidad de producción cafetalera, que son clave para poder lograr que estas unidades se conviertan en factor de desarrollo del sector productivo campesino del estado Trujillo.

Creemos que la opción de desarrollo que tiene el municipio Boconó, está en las manos de la producción cafetalera y eso no lo podemos lograr si no tenemos la permisividad, prácticas agronómicas, formación profesional, capacitación y la educación generando la sociatividad. Es reciclable en los procesos de desarrollo porque Boconó está obligado a continuar en ese proceso que antes teníamos como un municipio ícono nacional e internacional que llegó a exportar para los estados Unidos y Londres el café originario de nuestro municipio y allá tenemos que volver. No debemos conformarnos con los cafetales de segunda o tercera categoría y no poder satisfacer necesidades y requerimientos. Recordemos que “papá Estado se acabó” el Estado rentista se acabó; queda el Estado con sus funciones y el sector privado en la caficultura desarrollando sin esperar un día “De” sino fajarnos desde ya al mejoramiento continuo de nuestra producción.

Aquí estamos por varios motivos y entre ellos apoyar a Pacca Boconó con asesorías. Aquí vine invitado como socio, que efectivamente soy, pero también sin escatimar para trabajar con ellos en estas actividades del camino y con mucho optimismo.

Una visión estratégica

Por su parte Rafael Maldonado se refirió y especificó que este encuentro con los agremiados de Pacca Boconó, es para orientarlos en cuanto a la necesidad de conocer hacia el interior el sector cafetero y cafetalero en el municipio Boconó. Si nosotros no conocemos quienes somos, qué estamos haciendo, cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, muy poco podríamos hacer desde el punto de vista de tener una relevancia, una incidencia notable de los procesos de desarrollo de nuestro estado Trujillo.

De tal manera que nuestra proposición es que empecemos a aplicar una fórmula muy sencilla y que la misma se refiere a describir hacia el interior de la organización una visión estratégica para el sector cafetalero y cafetero en el municipio.

Luego de ello – recalcó Maldonado – tenemos que identificar los líderes que podamos tener en el sector para que asuman un papel de articuladores con todos los elementos y actores relevantes dentro del subsector cafetero. Ya teniendo líderes y articuladores, llevar adelante procesos de gerencia que nos permitan entonces conformar un sector cafetero robusto, con conocimiento de causas y de resultados que nos permitan insertarnos en todos estos vectores de desarrollo que tienen que ver con el comercio internacional y con la agro industrialización del segmento cafetero.

Acción evangelizadora

Por su parte Eladio Muchacho, Editor de Diario de Los Andes se refirió que en toda conversación, no es suficiente oír y es muy necesario cumplir con el deber de saber escuchar.

El punto de equilibrio en la conversación, es saber escuchar y aunque no compartas una propuesta, con el mayor respeto se le responde, pero también dando su punto de vista para que de ambas propuestas, surja una solución o pueda surgir una o varias y muy buenas ideas.

Yo estoy tratando en lo posible de llevar ese mensaje conciliador quizá como una especie de acción evangelizadora y de esta manera ayudar con el mejor entendimiento de distintas organizaciones y por eso estoy aquí en Pacca Boconó. Ya comenzamos con el Centro de Animación Juvenil en Valera una organización con 45 años cumpliendo funciones sociales, al igual que la Sadet, que buscan seguirse superando y ello no se logra sino a través del diálogo como están haciendo estos y otros sectores.

De ahí la importancia del Capital Social, para lo cual nosotros siempre hemos estado a la orden, al igual que el Diario de Los Andes para darle divulgación a cada una de las actividades que se hagan y por consiguiente deben darse a conocer. Todo lo que redunde en el entendimiento, es importante que se conozca. Especialmente me estoy refiriendo al importante valor del entendimiento cuando este se logra mediante una conversación, amigable, respetuosa y especialmente permitiendo poder escucharse. Solo con el diálogo se alcanza el camino que nos lleva al éxito de una empresa que como Pacca Boconó, puede ser el punto de apoyo para catapultar lo que significa la producción cafetalera desde Boconó y que desde aquí sea un vivo ejemplo organizativo.

Ejemplo del servicio social

Trujillo y todo el país debe estar enterado de la manera organizativa como se está catapultando la empresa Pacca de lo cual me alegra por mis buenas relaciones que siempre he mantenido con este municipio a través de las distinguidas damas boconesas: Dña. Lourdes Dubúc de Isea, Dña. Miriam Sambrano de Urosa y Dña. Gladis de Gonzalo, entre otras que han cumplido una gran labor. Reconoció Eladio Muchacho que las pruebas de la gestión de estas grandes mujeres – se hace sentir a través de las instituciones de servicio social que ayudaron a formar, que fue logrado al sentarse a conversar y con atención escuchar, por lo que constituyen un vivo ejemplo para las nuevas generaciones de las muy inteligentes y hermosas damas boconesas.

Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130)

dlahectorb@gmail.com

.