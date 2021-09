La directora médica del hospital central de San Cristóbal, Nohelia Sosa, aseguró este lunes, que investigan el caso de la paciente Eddy Mejía, quien ingresó a ese centro asistencial el pasado 3 de enero y permaneció allí por el transcurso de dos semanas.

De acuerdo al relato que Mejía ofreció a Diario de Los Andes, ella ingresa al hospital central de San Cristóbal por un sangrado copioso producto de miomas uterinos. En el trascurso de su hospitalización alcanza 5 de hemoglobina, que sumado a falta de alimentos presenta debilidad, en ese contexto un médico le ordena cambiar de una camilla a otra y debe hacerlo sin ayuda, por lo que sufre una estrepitosa caída; al otro día -relata- no podía ver nada. Fue luego sometida a una cirugía cráneo encefálica en el hospital. Meses después, en una clínica privada le operan sus miomas. Transcurridos 8 meses hace público su caso, al tiempo que sale solicitando apoyo para una cirugía que podría devolverle su visión.

“Es una historia muy larga y hay que averiguar muchas cosas y estamos en eso. Averiguando con ginecología, con la parte quirúrgica a lo que ella refiere. Y las imágenes realmente corresponde a una cirugía, y sí, su cabeza está rasurada. Tal vez, lo más difícil de averiguar es lo de oftalmología, porque ella solo fue valorada, no fue tratada aquí, fue tratada en privado, desde el punto de vista oftalmológico. No sé si la paciente fue operada, valorada nuevamente, porque ella misma dice que el doctor que la vio le refiere que no puede evaluarla más profundamente porque la cantidad de sangre en sus ojos no le permitía ir más allá. Si es necesario, entablaremos comunicación con el oftalmólogo que trató la paciente”.

https://diariodelosandes.com/site/fui-tratada-de-la-manera-mas-inhumana-en-el-hospital-central-entre-por-hemorragia-vaginal-y-sali-ciega/

En proceso de investigación

“Desde un primer momento que tuvimos conocimiento de la información, que había salido en la prensa, nos dimos a la tarea de buscar su historia y averiguar realmente cómo ocurrieron los hechos. Estamos esperando los informes que hacen cada uno de los servicios a los que se les ha solicitado, que tuvieron de alguna manera injerencia en el trato de la paciente”.

La doctora Sosa explicó, que necesitan conocer en qué condiciones llegó la paciente y qué fue lo que pasó en relación a los acontecimientos que Eddy Mejía narra que le sucedieron durante su estadía en el hospital central de San Cristóbal. “Una vez que tengamos todo esto compaginaremos, para averiguar realmente qué fue lo que pasó”.

Señaló la directora médica que posiblemente se dará a conocer a la prensa el resultado de la investigación una vez recopilada la información necesaria de parte de la directiva del primer centro asistencial del Táchira, “si lo amerita, así de hará”.