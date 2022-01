El actual gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, se ha mostrado muy interesado en hacer realidad lo que querían Bolívar y Morillo, luego de su encuentro aquel 27 de noviembre de 1.820. Se trata de un monumento con características específicas de una pirámide y que reposan en cartas y documentos resguardados por historiadores.

Así lo dio a conocer el profesor y miembro de la Fundación «Amigos de Nuestra Historia», Ubaldo García, quién también forma parte de la comisión que evaluará y estudiará la creación de este monumento

que perpetua el encuentro de Bolívar y Morillo.

«Ellos propusieron que se construyera un monumento para la eternidad, para plasmar hacia el futuro el milagro de encontrarse y haberse firmado los tratados de paz, de armisticio y regularización de la guerra. Ellos, entre otras cosas, cargaron una piedra y la sembraron en el lugar donde querían el monumento», explica el profesor Ubaldo García.

Pasaron 100 años desde que la piedra fue puesta en un lugar que se convirtió en descanso en el camino obligado entre Caracas, Cúcuta y Bogotá, que es Santa Ana.

La piedra fue subida en una pilastra para protegerla, pero el monumento no se construyó en el siglo XIX fue el presidente Juan Vicente Gómez quién se interesó en construir el monumento de Santa Ana en 1.912. No fue una pirámide, sino un obelisco con una columna de siete puntos. «Especulamos que la Iglesia tuvo mucho que ver con que no se hiciera la pirámide; porque la pirámide es un símbolo masónico y ellos eran masones», agregó García.

La idea es cumplir con la palabra de Bolívar y Morillo. Dar a conocer a todos los documentos que existen, para que no se especule después que fue idea de Ubaldo o del gobernador. Esta obra se trata más bien de saldar una deuda con el Libertador.

La comisión que el próximo viernes se reunirá por segunda vez para tratar la construcción de esta pirámide, está integrada por la Zodi, Guardia Nacional Bolivariana, Secretario General de Gobierno, Dirección de Cultura, el Clet, Dinfra, el arquitecto Eduardo Zambrano, especialista en monumentos y el profesor Ubaldo García.

La pirámide se puede hacer integrada al monumento actual, pero aún están por definir tamaño, lugar exacto y demás elementos descritos en documentos. «La pirámide es un símbolo de la fraternidad. Morillo la propuso y Bolívar lo aceptó».

