Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130).- Las instalaciones del Parque Recreacional Dr. Eusebio Baptista, el mismo que también conocemos como Parque Recreacional Boconó, cada vez se observa con franco deterioro en sus áreas ambientales y estructuras mecánicas recreacionales. Esto es muy notorio en el lugar que específicamente es reservado para los niños que son los que acuden al lugar donde están los columpios y demás atractivos propios de la diversión y ejercicios para los más pequeños que se recrean con los toboganes, balancines, columpios, ruedas, barras de equilibrio u otros tipos de instalaciones recreativas, que les ayudan en su desarrollo, físico e intelectual. Si alguna libertad se debería dar a los niños, es para corretear en toda la extensión del parque Boconó, bajo el cuidado de los adultos, sin que ello signifique asediarlos porque esto último puede incrementar su temor a la iniciativa propia.

En este momento el Parque Recreacional Dr. Eusebio Baptista, se encuentra muy enmontado, porque el mantenimiento no ha sido constante y en algunas áreas verdes, no se volvió a prestar mantenimiento, por lo que las autoridades actuando como un solo gobierno deben aunar esfuerzos para arreglar y pintar las estructuras metálicas del parque infantil que algunas de ellas, se encuentran muy deterioradas. Esto último puede atribuirse al uso y falta de mantenimiento del parque que no sabemos cómo ha sido el mismo desde la inauguración de sus casi 20 hectáreas el 30 de mayo de 1981.

Realizar diferentes actividades

Para este lugar recreativo al que pueden acudir: Niños, jóvenes y adultos, quienes podrán convivir muy de cerca con la naturaleza y así mismo realizar diferentes actividades recreativas a campo abierto.

El caso es que actualmente, tiene mucho monte y representa un peligro para los niños. Si en alguno de estos lugares, usted observa una mapanare, la recomendación es no atacarla y por el derecho a la vida de los animales, se deben comunicar con el serpentario.com y que pueden llamar directamente a los números telefónicos: 04162706718 y 02712315327.

Desfile de carnaval infantil

Para la pronta recuperación del Parque de Recreación Dr. Eusebio Baptista, hacemos un llamado a Inparques, que tiene bajo su responsabilidad estas instalaciones, alcaldía de Boconó, gobernación del estado Trujillo y al equipo de hierro de La Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, para que juntos y antes del desfile de carnaval infantil previsto para el sábado 26-02-2022, se propongan acondicionar el Parque de Recreación Boconó y permitan a los niños disfrutar al máximo de estos espacios para que nuevamente puedan: correr, jugar y divertirse.

dlahectorb@gmail.com