Este viernes 4 de marzo, tal y como estaba previsto inició el campeonato nacional Copa de Oro de Criollitos de Venezuela en el municipio Boconó del estado Trujillo.

El evento de béisbol menor en su categoría Preparatorio II nivel comenzó con la presentación de la Academia Danzas Jardín de Venezuela del profesor Luis Lozano y el acto protocolar de bienvenida por parte de las las delegaciones: Apure, Mérida, Táchira, Barinas y Trujillo.

Los niños presentaron sus madrinas y fueron recibidos por muñecos animados, golosinas y algodones de azúcar que se obsequiaron a través del Instituto Autónomo Municipal del Deporte.

Padres y representantes, así como amistades de los pequeños se encuentran apoyando en el Estadio José Antonio Maldonado y están al pendiente del hospedaje, estadía y comida de los invitados.

Este campeonato de béisbol menor se estará desarrollando hasta el próximo domingo 6 de marzo cuando ya se defina el campeón, además cuenta con la presencia del Comité Organizador del Directorio Regional Dr. Roberto Picón, el vicepresidente del Directorio Nacional de Criollitos de Venezuela, César Reina y el Iamd, el cuál propuso como nombre local Copa Alcalde Alejandro García.

Calendario

Los primeros encuentros del día serán Barinas Vs. Mérida, luego Trujillo Vs. Apure y finaliza con Táchira Vs. Trujillo. Para mañana sábado 5 de marzo, se tiene previsto el cara a cara de Mérida Vs. Táchira, Apure Vs. Barinas y Barinas Vs. Trujillo.

El domingo de clausura, Táchira Vs. Barinas, Apure Vs. Táchira, Mérida Vs. Apure y Trujillo Vs. Mérida.

Fotos cortesía de Ricardo Briceño

