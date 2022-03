«Cuando fui a visitar a Gustavo (a Bélgica), me acuerdo que él estaba en una gran depresión, tirado en el piso sin poder moverse; es decir, no me voy a meter en tu vida privada», aseguró la candidata, unas declaraciones que rápidamente fueron compartidas y cuestionadas en redes sociales

La candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt está este en el centro de la polémica por la batería de acusaciones que vertió en un debate contra el aspirante de la izquierda y favorito en las encuestas, Gustavo Petro, incluso con referencias a su salud mental

Después de que el domingo se definieran oficialmente los candidatos de las coaliciones de centro, derecha e izquierda, tres aspirantes presidenciales se vieron la noche del lunes las caras en un debate organizado por el diario El Tiempo y la revista Semana que tuvo momentos de tensión.

En este primer encuentro, Petro, del Pacto Histórico, y Betancourt del partido Verde Oxígeno, protagonizaron un acalorado intercambio de reproches, en el que también participó el candidato de la alianza de derechas Equipo por Colombia, el exalcalde de Medellín Federico «Fico» Gutiérrez.

En este contexto, Betancourt mencionó un episodio ocurrido hace más de 30 años cuando visitó a Petro en Bruselas, donde el hoy aspirante presidencial tenía un cargo diplomático.

«¿En qué Gobierno trabajaste tú cuando trabajaste en la embajada en Bélgica?», le preguntó Betancourt a Petro, quien contestó que en el del César Gaviria porque lo «iban a matar».

«¿Sabes por qué renuncié?», cuestionó el aspirante del Pacto Histórico, a lo que Betancourt respondió: «Porque te dio una depresión».

También agregó que creía que Petro «tiene Alzheimer», después de que ambos estuvieran reprochándose los apoyos recibidos por parte de políticos y expresidentes colombianos.

El candidato de izquierdas no respondió a las declaraciones de Betancourt, quien lo apoyó en su aspiración presidencial de 2018, y por el momento no se ha pronunciado al respecto de las mismas.

ENVUELTA EN POLÉMICAS

No es la primera polémica en la que Betancourt, que se salió de la consulta de la Coalición Centro Esperanza para ser candidata independiente, se ve involucrada, luego de que en otro debate causara revuelo al afirmar que «las mujeres se hacen violar».

«Muchas veces nos damos cuenta, sobre todo en los barrios más populares, que las mujeres que se hacen violar por gente muy cercana a la familia», expresó el mes pasado en un debate en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá.

Tras esa declaración, Betancourt aceptó que fue una «embarrada» provocada porque tiene «dos idiomas en la cabeza», una justificación que no fue del todo aceptada entre sus críticos.

Betancourt se salió de la Coalición Centro Esperanza, en la que decidió meterse en su retorno a la política colombiana, por disputas con otros precandidatos, especialmente con el exministro de Salud Alejandro Gaviria, a quien acusó de juntarse con «maquinarias» y con políticos corruptos.

