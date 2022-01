«Cuando un amigo se va

queda un espacio vacío

que no lo puede llenar

la llegada de otro amigo.

Cuando un amigo se va

queda un tizón encendido

que no se puede apagar

ni con las aguas de un río.» …

Alberto Cortés

Palabras y estrofas más, palabras y estrofas menos, escritas lejos de su tierra, el poeta y cantor Alberto Cortes las escribe cuando se enteró de la muerte de su Padre, a quien considero también su amigo, traspolamos estas rimas para significar y rendir homenaje a nuestros amigos a la hora de su partida.

Temprano en la mañana suena mi teléfono y al llamado de Oswaldo me informa del sensible fallecimiento de la Licenciada Ede Barrios, Contadora de harta experiencia y parte fundamental de la familia trabajadora de Industrias Chepel, C. A.

Ede Barrios, la Licen, como cariñosamente la llamamos, nos deja con un costal lleno de afectos, simpatías, de solidaridad, de consejos en todos los años en que compartimos su amistad y su cercanía, para Industrias Chepel, C. A., constituye otra perdida irreparable, pues su conocimiento y su presencia en las instalaciones fueron de invaluables aportes para el crecimiento de esta empresa trujillana, así como el compartir diario con directivos empleados y trabajadores.

Ede Barrios fallece en tierras europeas y lejanas, dónde las deidades de la muerte, las terribles hilanderas, Cloto, Laquesis y Atropos encargadas según los dioses griegos de tejer, medir y cortar el hilo de la vida humana, hoy en horas de la mañana Atropos, la diosa en encargada mostró su trágico trabajo, así nos enteramos de su sensible fallecimiento, vaya nuestro profundo pesar a su esposo Iván Izarra, a sus hijas María e Ivonne Izarra Barrios, demás familiares y amigos.

Ha muerto Ede Barrios!

Paz a sus restos!

Valera, 09 de enero de 2022.

Certeras también son la palabras de Oswaldo Hernández, Presidente de Industrias Chepel, C. A., quien atinadamente expresa:

«Hoy, Chepina, no está con nosotros. Su estructura humana, nos acompañará, y sus recuerdos nos alentarán. Un ser con mucha bonhomía, ya no estará en nuestro inventario de la bella gente y de las relaciones humanas profundas.

Pero, su conducta y actitud de trabajo incansable, será un estímulo permanente.

Chepina, en su largo e impecable camino profesional, es un referente para las nuevas generaciones.

En la región andina, Chepina, transitó por instituciones públicas , y empresas privadas, de gran estatura de progreso regional.

Así, siempre estuvo al lado de nuestro pequeño emprendimiento, CHEPELCA,.

Para nuestra empresa, y para mí en lo particular, siempre tendrá un espacio especial en mi memoria.

No puedo emborronar nada más, sino pedir auxilio a un gran escritor que dijo:

«Hay que actuar conforme se piensa, para no terminar pensando como se vive».

Creo que así pensó y actuó Chepina, siempre coherente en ambos derroteros.

Oswaldo Hernández.