Luis «El Teacher» Cárdenas.- Con total éxito inició este lunes la I Edición de la Super Copa El Vigía Navidad 2021, campeonato de fútbol que se desarrollará hasta este miércoles en las instalaciones de la cancha sintética Las Acacias, y que cuenta con la participación de diez escuelas y clubes del municipio Alberto Adriani.

Robert Gandica, narrador de fútbol y organizador de este evento, declaró que la receptividad fue muy buena por parte de las instituciones deportivas, en un evento «para compartir en familia, donde contamos con la presencia de Santa Claus, quien vino a darle alegrías a los niños, así como algunos invitados especiales, quienes nos acompañaron en el arranque del torneo, que ha tenido un nivel competitivo muy bueno. Tenemos que agradecerle a todas las empresas que apoyaron está iniciativa, donde estamos buscando precisamente eso, que las empresas se comprometan a aportarle un granito de arena para el desarrollo del deporte en distintas disciplinas y especialmente en el fútbol».

«Tenemos que agradecer también al Instituto Municipal de Deporte, tanto al gerente saliente (Junior Chourio), como al que recién recibe (Ricardo), por el apoyo brindado con el espectáculo. De igual manera al profesor José Luis «Joche» González, por permitir también jugar en las instalaciones de su escuela, de igual manera q cada uno de los entrenadores de las escuelas participantes», manifestó Gandica.

El organizador destacó la presencia de la gloria deportiva del fútbol vigiense, Orlando Carvajal Calleja «a quien le rendimos un homenaje, correspondiéndole el saque inicial, por su trayectoria y aporte al fútbol en el municipio en más de 40 años».

Escuelas como Atlético Parque Chama, Corazón de Jesús, Alberto Adriani, La Cuadra, Vigía Sport, José Luis González, El Vigía FC, entre otros, están participando en esta competencia en las categorías Sub 5, Sub 7, Sub 9 y Sub 11, donde los participantes recibirán diploma con su foto impresa de cada futbolista, así como casa representativa y otras sorpresas más.