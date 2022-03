Gabriel Montenegro.

“En su debida oportunidad daremos a conocer los nombres de los jugadores que integrarán la nómina oficial del equipo, ya que estamos en franco proceso de observación para determinar quiénes del grupo que entrena actualmente se quedarán en el club”.

Quien así se expresa es el joven empresario Hugo López, presidente del Trujillanos Club de Futbol Compañía Anónima, el nombre que en lo sucesivo llevará el amarillo y marrón cuando se inicia la temporada de la Segunda División del Fútbol Profesional Venezolano.

El máximo dirigente del equipo regional, inició junto al Gerente de Medios de la divisa, periodista Paul León, una serie de visitas institucionales a los medios de comunicación regional, como una manera de estrechar los vínculos comunes entre el equipo guerrero y la gente que ha dado y da cobertura a las incidencias de los encuentros y actividades del Trujillanos.

Hugo López, estuvo de invitado en el programa de radio “Estudio Deportivo” que dirigen Frank Graterol Aparicio y Gabriel Montenegro, manifestando ante las interrogantes iniciales, que “una vez asumido las riendas del equipo junto al grupo que le acompaña, comenzó no solo a ultimar detalles relativos a los compromisos adquiridos, entre ellos pago de deudas pendientes, multas acumuladas, compromisos con proveedores y lo inherente al estado actual de las instalaciones del “José Alberto Pérez”, donde es evidente hay que realizar una serie de mejoras, entre ellas arreglo de espacios o sala VIP, tribunas, gramado, arreglo de las cartas de transmisión radial y otros detalles muy importantes para el buen desenvolvimiento del equipo.

Trabajo y nada de promesas vanas

El presidente del amarillo y marrón fue claro y enfático en manifestar que «no vengo a ofrecer promesa alguna, sino a realizar lo que tengo que realizar dentro del proyecto que tenemos en mente y llevando las cosas como debe ser”.

Añadió que un equipo del arraigo y trayectoria como el Trujillanos debe ser atendido de la manera adecuada y es por eso que las cosas se están llevando de manera paulatina, sin sobresaltos y revisando cada uno de los detalles.

¿Qué pasará con los muchachos de la región?

– La idea por supuesto es la de conformar un equipo competitivo y dentro de esa premisa por supuesto que está involucrado el talento regional. Para nadie es un secreto que Trujillo es una fuente inagotable de promesas futbolísticas y en eso estaremos enfocados. De hecho en fecha reciente y cuando iniciamos la postemporada en el complejo “Jorge Azuaje” de Monay, alguien coló una información sobre los fichajes, la cual no tenía varias cosas de cierta. Por supuesto que hablé con el comunicador social que por buscar una primicia hizo tal cosa y le expliqué que a su tiempo por supuesto que daremos a conocer lo relativo al fichaje y a la conformación definitiva del equipo y para ello llamaremos a los representantes de los medios de comunicación, porque la idea no es otra sino la de converger y convivir todos en perfecta armonía.

¿Cómo se manejará lo de los derechos de transmisión?

-También en nuestros planes, más allá de cobrar una cuota a los medios de comunicación que ocupen las casetas del Polideportivo local, venimos es a fomentar la cultura del pago por derechos de transmisión. Esto no es nada nuevo y no pretendemos pagar deudas o compromisos nuestros con el dinero recaudado, cuyo monto no será muy oneroso, sino fomentar la cultura financiera y al igual que en otras plazas futbolísticas del país, asumir el trabajo como lo que es el fútbol, una industria deportiva y también económica. No venimos a imponer cobros ni exigencias, sino a fomentar el modelo de participación de todos, equipos, dirigentes, fanaticada, medios y patrocinantes de los espacios radiales.

El renacer del Trujillanos que no tenía nada

El presidente del ahora denominado Trujillanos Club de Fútbol CA, recordó que al asumir la gerencia del Trujillanos, no se encontró nada positivo tras 41 años a nivel de activos. Pareciera que no hubo gerencia y eso es lo que buscamos rescatar. Esperamos la ayuda de todos; de una fanaticada buena que según he revisado respira fútbol y se apasiona con el equipo y el concurso de ustedes los representantes de los medios de comunicación.

–Ya estaremos también anunciando lo relativo a la acreditación de los periodistas y medios que dan cobertura a los juegos de la temporada y también tengo prevista una reunión con todos, por lo cual ratifico que no vengo a dar falsas promesas, sino a trabajar sobre la base de lo que hemos observado y encontrado y que esperamos resolver de la mejor manera, enfocándonos por los momentos en la preparación y conformación del equipo, para luego ir ordenando y solucionando paulatinamente.

A Hugo López le acompañan además, el Gerente Deportivo Rubén Socorro, Director Técnico Lenín Bastidas, Luis Ledezma como Preparador Físico y el Tute Valiente encargado de las categorías inferiores.

“A la afición le agradezco el arraigo por tantos años y esperemos que las cosas marchen como lo hemos planificado; por lo demás, les pido paciencia y mucho respeto mutuo, porque venimos a fomentar unidad y armonía entre todos los involucrados dentro y alrededor de nuestro querido equipo”- culminó el señor Hugo López.

