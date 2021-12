El ex gobernador de Trujillo, Hugo Cabezas, asistió al acto de proclamación de su esposa Angie Quintana como alcaldesa de Valera. Diario de Los Andes pudo conversar con el ex mandatario y este afirmó que avizora un buen futuro para la urbe. “Me he puesto a la orden de ella, que lo que uno pueda ayudar que sea para contribuir con Valera desde luego que va a contar conmigo, pero sobre todo con el apoyo moral, el apoyo ético”.

Cabezas cree que Valera es una ciudad que merece que la traten mejor, que tiene cómo hacerlo, porque es la ciudad metrópolis del estado Trujillo.

“Los comerciantes y empresarios deben ser tratados con dignidad. Se ha conocido históricamente de los atropellos que han recibido, de todas las gestiones quizás, porque no se puede ver ya más a los empresarios y comerciantes como una ‘piñata’, si son la gente que está apostando por el desarrollo del estado, del municipio, son la gente que creen incluso en el país, no se han ido y se quedan aquí con sus pequeños, medianos y grandes negocios. ¿Por qué va a llegar otro a interrumpir su trabajo, la ganancia, la utilidad que pueda tener? Mermársela por puro capricho, no”.

VIENE DEL SECTOR COMERCIAL

El ex mandatario regional indicó que conoce de los principios que tiene la alcaldesa Angie, quien proviene del sector comercio al ser su papá propietario de varias ferreterías. “Eso la ha convertido en un elemento importante porque ella va a ver desde otra óptica el trato a los comerciantes. Ella ha hecho énfasis en el tema de los impuestos, que no haya exoneraciones pero sí exenciones, descuentos por el pronto pago, que las deudas impagables que hay a veces por morosidad se lleguen a acuerdos, porque hay gente que si la paga queda en la ruina y quiebra su negocio, pero se llega a un acuerdo y quizás no pueda pagarlo en dinero pero sí en la prestación de algún servicio, o algún bien necesario. Todo esto bien documentado”.

Cabezas comentó que Quintana ha conversado incluso con los concejales de oposición que son valeranos y les duele los problemas de la gente y además quieren trabajar. “Bienvenidos, eso es lo que se quiere, trabajar en conjunto. Hay concejales que son hijos de políticos de trayectoria, como por ejemplo el hijo de Luis Ernesto, que Dios lo tenga en la Gloria, yo fui amigo de él incluso”.

SIN RECURSOS, PERO CON VOLUNTAD

Para el ahora presidente de la empresa estatal Smurfit Kappa Cartones de Venezuela, una Valera distinta es el reto, que pase de ser un eslogan publicitario a una realidad tangible. “Es muy difícil lograrlo porque no hay recursos suficientes, porque quizás no hay toda la bonanza que había en otros tiempos, pero en todo caso – ella lo dijo en sus palabras también – aquí hace falta mucho la voluntad, la mística, el empeño y yo sé que Angie cuando se entrega a una tarea o a conquistar algo, es para lograrlo, no es de las que se rinde”.

8 NÚCLEOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA

Informó que su esposa tiene un bonito proyecto donde su persona sí se “meterá de cabeza”. “Hablé con Eugenio Carreño – que es de Valera – responsable de la Orquesta Nacional Sinfónica Juvenil e Infantil que dirigía el otro trujillano el maestro José Antonio Abreu, y me dice que hay todas las posibilidades para crear aquí en Valera 8 núcleos de la Orquesta, dos en Mercedes Díaz, 2 en Juan Ignacio Montilla y las otras 4 en cada una de las 4 parroquias, por la dimensión poblacional”.

EXPECTATIVA

Cabezas dijo que al igual que el pueblo de Valera, tiene una gran expectativa de lo que será la gestión de Angie Quintana. “Aquí no se puede perder un día más, un tiempo más, el pueblo está ansioso de que los problemas neurales se comiencen a resolver”.

LA PREGUNTA El Gobernador Gerardo Márquez hablaba de reestructurar al Psuv-Trujillo. Tomando en cuenta que las elecciones primarias de este partido – dicho por el mismo presidente Nicolás Maduro y por Diosdado Cabello – generó ciertas fisuras dentro de las filas de la tolda roja, y por ello hacen llamados a la reunificación; yo quisiera saber su opinión de ello tomando en cuenta que fue usted el más votado en ese proceso comicial interno y aún tiene importante número de simpatizantes. A esta pregunta de Diario de Los Andes, Hugo Cabezas respondió: “Es el mismo llamado que he venido haciendo siempre, a la unidad. Nosotros somos un solo equipo de trabajo que es el Psuv, que es la Revolución Bolivariana. Hay que entender que ya nosotros ahorita tenemos un Gobernador, hay que respetarlo, hay que apoyarlo, hay que acompañarlo en esta gran tarea. No es fácil lo que está asumiendo el compatriota Gerardo Márquez. A raíz de eso nosotros tenemos que ayudarlo más cada día. Yo le hago un llamado a cualquiera que pueda tener por allí quizás un malestar, lo que sea, que ya renuncien a eso porque ya lo ha dicho en sus palabras: acá hay un solo partido. Esas elecciones internas generan eso, fracciones, tendencias, esas cosas, pero ya eso pasó. Yo he conversado con él (Gerardo Márquez), he conversado muchas veces con Hugbel Roa, somos buenos amigos desde hace muchísimos años, y ya esas cosas se superaron. Se abre un horizonte muy hermoso para Trujillo. Aplaudo que la oposición se haya integrado no solo a la ruta electoral, sino que lo haga también a la construcción de un mejor estado, este pueblo ya está cansado de tanta diatriba, de tanta peleadera. El Psuv tiene el reto de pasar de ser una plataforma electoral a convertirse en una plataforma social, que acompañe al pueblo en sus luchas, y para hacer lo que el Gobernador de Trujillo tiene planteado, necesita un partido verdaderamente unido”.

Por: Alexander González

IG: @AlexGonzalezDigital

Foto: Alexander Viloria