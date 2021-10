El grupo de personas con discapacidad exigió calidad de vida, tanto a la sociedad civil como a los entes públicos como alcaldía, gobernación, gobierno nacional y hasta a la empresa privada.

Marín expuso que en San Cristóbal carecen de semáforos sonoros para la tranquilidad del desplazamiento al momento de cruzar las calles, lo que representa un riesgo para las personas que no pueden ver.

Expresó que es necesario que todos conozcan los derechos que tienen las personas con discapacidad, establecidas en ordenanzas jurídicas y municipales.

Han sufrido fracturas y contusiones

Varias personas invidentes se han caído en huecos de las tanquillas de Hidrosuroeste y Corpoelec, en vista que levantan las tapas, o se las roban. A estos huecos, la comunidad invidente de la región les llama «quiebra patas o quiebra bastones», detalló Marín.

«Varias personas han tenido contusiones y se han partido sus brazos o piernas», contó.

A ello se le suma, que muchas personas con discapacidad visual, se han quedado sin sus bastones, porque los vehículos al momento de arrancar, no respetan a las personas con discapacidad visual.

José Antonio Suárez, representante de las personas con discapacidad motriz expuso que es necesario que puedan tener calidad de vida, lo cual implica, salud, educación, servicios públicos como gasolina y gas. «No hay rampas en la ciudad, se requieren semáforos y ascensores sonoros y que nos cedan el paso en las vías».

Delvi Sanguino, miembro de la Fundación Angelitos Down Táchira, expresó que se suman a apoyar a las personas con deficiencia visual y ciegos, en vista que ellos merecen igualdad.

«No podemos hablar de una ciudad de la cordialidad, de ciudades amables y en progreso si no estamos todos incluidos. San Cristóbal es una ciudad que desconcierta porque u ciego no sabe cuando un semáforo cambia o cuando llega un ascensor porque no está diseñado ni las calles ni las casas, ni ninguna infraestructura para que todos seamos incluidos», manifestó Sanguino.

¿Cómo reconocer el bastón?

Existen tres tipos de bastón identificativos para las personas con discapacidad visual. El bastón blanco significa que es una persona ciega. El bastón rojo con blanco es para las personas sordo ciegas y el bastón verde sirve para identificar a las personas con baja visión, que ingresan dentro de la calificación de personas con discapacidad visual.

No obstante, cuando a veces reciben donaciones de bastones por parte del estado venezolano, las personas con esta discapacidad deben conformarse con el color que les entreguen, debido a falta de conocimiento e ignorancia, mencionó el representante de la asociación.