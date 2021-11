Habitantes y voceros del municipio Rafael Rangel en Betijoque, denunciaron el deterioro en materia de atención desde el Hospital «María Aracelis Álvarez» en el municipio.

Carlos Mendoza, vocero comunitario dijo «es precaria la situación que vivimos con el sistema de salud en nuestro municipio, tenemos un hospital tipo I pero las atenciones son muy limitadas. Aquí no hay ni alumbrado en las áreas de atención, doctores han tenido que hacer intervenciones con las linternas de los teléfonos, a los pacientes les piden colaboraciones que traigan los bombillos para poderlos atender. La planta eléctrica está dañada y no hacen nada para repararla, dejando así que la vida de los pacientes corran peligro».

En cuanto al surtido de insumos médicos y de tratamientos dijeron » como en todas partes, allí le piden de todo a los pacientes para se atendidos».

El vocero también reveló que el hospital cuenta con una ambulancia pero no está al servicio del centro de salud, dijo que la tienen los funcionarios públicos de la alcaldía y cuando se requiere de un traslado, indica que no tiene combustible, o no tiene batería o sus cauchos están lisos.

Los habitantes ven con preocupación el deterioro que tiene el centro asistencial, siendo un hospital que atiende pacientes de la Zona Baja de la región, municipios agrícolas y productores, donde se les dificulta mucho poder llegar hasta la ciudad de Valera, por la distancia y falta de recursos, es por ellos que hicieron el llamado a los voceros gubernamentales dar respuestas ante lo que están atravesando.

