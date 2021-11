La campaña electoral sigue su curso. Basta con observar los medios para darnos cuenta que contra viento y marea muchos postulados y fórmulas, con verdaderas opciones de apoyo o con oportunidad de batacazo, siguen su proselitismo, porque basados en las pésimas circunstancias que afrontamos —provenidas del oficialismo y de opositores en funciones sin buenos resultados de gestión— podrían ser objeto del voto beneficiario a su favor, silvestre o de castigo.

También se deja ver un importante rechazo a las elecciones por parte de críticos, verdaderos analistas y opinadores, y lógicamente por los partidos que se han colocado al margen de la próxima justa electoral al considerarla un flaco aporte a la lucha para zafarnos de la crisis, y un evento sin tronco, aislado, que beneficiará el perfil del régimen cuestionado.

El tarjetón señala las tristes circunstancias que acompañan a los opositores, y la lamentable realidad de los partidos intervenidos o usurpados. ¿Cuántos votarán por Copei, Acción Democrática, Voluntad Popular, etc., sin saber que no votan por los dirigentes o postulados legítimos de esos partidos sino por impostores alacranes? Las coaliciones son como un resultado de baraja, puro azar. Son arreglos entre ‘prácticos’ negociadores electorales o cogollos, sin importar fundamentaciones lógicas o necesarias, en los que priva el individualismo y la aventura de figurar a costa de lo que sea, a ultranza.

Se ve que se sobrepone el férreo control oficialista, en base a inhabilitaciones, ventajismo oficial en la campaña —financiación y espacios de propaganda— y en la demarcación de estrictas líneas que no debe cruzar la Misión de Observación Internacional confirmada, entre otros, por la Unión Europea, el Centro Carter y la OEA

La jefa de Misión Electoral de la UE, en un acto de prosternación inacabada ante el CNE oficialista, expresó: «Somos completamente neutrales». Isabel Santos recalcó que la Misión de Observación Electoral que encabeza mantiene el principio de no injerencia. Reafirmó que llegan a Venezuela con el objetivo de observar y no dar opiniones, y que son «completamente neutrales».

Santos sostuvo que la misión que conforman este año es más numerosa, aunque resaltó que «va a ser una misión como todas las misiones que hacemos, sin grandes diferencias» ¿?

Reseñó, sin embargo, que la elección que se realizará el 21N, es «una elección diferente, porque es una elección regional con involucramiento de la sociedad civil» ¿?

Indicó que la observación la ejecutarán en todos los momentos del evento electoral, no solo el día de las votaciones. «Está previsto que tengamos acceso a todos los momentos [?] del acto electoral, que no es solamente el acto de votar».

Debido a la posición del Parlamento Europeo sobre la legitimidad de la administración de Nicolás Maduro, la delegada de la UE argumentó que «no tengo que concordar o no concordar. Yo estoy aquí solo para observar. Mi misión de observación está comenzando, voy a observar, no tengo que dar ninguna opinión hasta el 23. El 23[N] con el informe preliminar habrá conclusiones y ahí presentaré las conclusiones, este es nuestro calendario, es nuestra agenda y es lo que haremos. No tengo que opinar».

Y debido a las críticas sobre la desproporción —ventajismo oficial— en acceso a propaganda en los medios, Diosdado Cabello amenazó a los observadores internacionales: “No va a venir cualquiera a mandarnos”.

El Consejo Nacional Electoral inhabilitó a 24 figuras políticas, entre ellas las de 17 dirigentes opositores participantes de las elecciones estadales del 21N. El rector del CNE, Roberto Picón, explicó que desde el pasado mes de mayo los afectados fueron sancionados por la Contraloría General de la República. Además expresó que “el uso discrecional de la inhabilitación para ejercer cargos públicos quebranta derechos políticos del ciudadano. La constitución establece que solo puede ser suspendido tras ‘sentencia judicial firme en los casos que determine la ley’, cosa que no sucede”.

Destacó Picón la necesidad de solucionar, “al menos parcialmente”, el problema de las inhabilitaciones de los candidatos postulados para los comicios del 21N. Para ello, el rector exhortó a los partidos implicados a realizar las sustituciones de sus inhabilitados, para evitar que los votos contados a ellos sean nulos. “Instamos a los partidos a completar las sustituciones, y a todos los afectados a reclamar el debido proceso ante las instancias competentes”.

Como se ve, los flagelos electorales no han dejado de existir. Allí están y punto, como si no fueran de vieja data y objeto de protesta democrática. Pero la oposición partidista persiste en ‘martirizarse’, en ganar el premio de ‘aguante’, divididos y con explicaciones baladí, nada comprensibles.

