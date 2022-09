Luzfrandy Contreras/DLA.- Durante la mañana de este lunes, habitantes de El Piñal en el municipio Fernández Feo, tomaron la plaza Bolívar y sus alrededores para exigir justicia y respuesta ante el asesinato de la señora Dionisia Sánchez, comerciante de la localidad, cuyo cadáver fue encontrado calcinado en la vía que conduce a San Joaquín de Navay el pasado domingo 11 de septiembre.

Según informaron las autoridades, el cuerpo de la occisa registraba muestras de violencia y rastros de elementos de alta combustión. Este lunes, a través de las redes sociales se viralizó un video de su hijo Héctor Parra, quien desde su lugar de residencia actual en Estados Unidos, clama justicia.

«El hijo de Dionisia está destrozado, si hubiera sido una muerte serena yo no hago esto, pero yo pido justicia, todo el que conocía a mi mamá sabe que ella no merecía esto, mi mamá ha sido madre y padre, una trabajadora humilde, esto es un hecho muy macabro, ningún ser humano merece eso, menos una mujer de 65 años inocente. Yo no quiero robar protagonismo, solo quiero que haya justicia, esto no tiene nombre realmente«, indicó su hijo a través de las redes sociales.

A él, se sumó una gran cantidad de vecinos y allegados en el municipio Fernández Feo, al sur del estado Táchira, para realizar una protesta pacífica para exigir justicia en este caso que alertó a toda la comunidad.

.