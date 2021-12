Este martes 21 de diciembre varias familias del Barzalito II del municipio Boconó, denunciaron cobro exagerado en la venta del gas doméstico, exigencia de pago en divisas y limitación en la venta de cilindros.

Según representantes del Clap, las familias debían pagar entre el 17 y el 19 de diciembre las bombonas con los siguientes costos:

Pequeña 11,00

Mediana 27,50

27 kg. 33,00

Grande 44,00

Luego, informaron que habían cometido un error en los cobros, puesto que al ser descubiertos por la comunidad ratificaron que los precios eran:

Pequeña 1,00

Mediana 2,50

27kg. 3,00

Grande 4,00

No obstante, a este extraño cobro, que los habitantes del Barzalito, calificaron como «una forma descarada de bachaquear el gas», se le agrega que el Clap Barzalito II consejo comunal Brisas del Río, no permitía a nuevas familias cancelar el gas al costo más asequible si no era en dólares, coartando así el servicio a las familias.

Los afectados exigen a las autoridades municipales y encargados del gas en Boconó a investigar está y otras irregularidades que pudieran ocurrir en este Clap del Jardín de Venezuela.