Habitantes de diversas comunidades de la ciudad de San Cristóbal protestaron este lunes 28 de marzo al frente de la sede de Corpoelec en Barrio Obrero, exigiendo que acaben los cortes continuos y prolongados que no les permite cocinar, tener una vida en tranquilidad, ni atender a niños y personas de la tercera edad.

Con pancartas que tenían los mensajes: “Táchira sin luz”, “Más de 15 horas sin electricidad”, “La corrupción nos tiene a oscuras”, “No es falta de lluvia, es falta de gobierno”, los manifestantes se apostaron en la entrada de Corpoelec, mientras funcionarios de la institución y de los organismos de seguridad les hacían fotografías.

Gloria Quintero, habitante del Pasaje Acueducto en Barrio Obrero, manifestó que los cortes eléctricos son tres veces al día, de hasta seis horas continuas, lo que los mantiene afectados sobre todo para cocinar porque desde hace dos meses no tienen acceso al gas doméstico, y se ven obligados a esperar la electricidad para hacerlo.

“Tengo familia que se le ha perdido ganado, la leche, es un llanto todos los días. Le hacemos un llamado a Corpoelec que no se haga de la vista gorda, porque también tenemos un problema con un árbol en el Pasaje Acueducto que afecta la electricidad. ¿Hasta cuándo señores? No tenemos luz y tampoco tenemos gas, ¿qué más quieren de nosotros? Cuando uno menos lo piensa estamos sin luz y los aparatos dañados, y el agua ni hablar, casi nunca tenemos agua”, expresó.

Con la voz entrecortada Rosi Bello, habitante de Barrio Obrero, manifestó su indignación porque sus hijos se han estado alimentando con pan con mantequilla, ya que no tiene gas doméstico y casi nunca cuenta con electricidad. A las 10:40 de la mañana de este lunes sus hijos no habían desayunado porque se acostaron sin electricidad y se levantaron sin ella.

“Uno prepara la comida y se queda con la comida a medias porque la luz se va. Hay personas de la tercera edad, discapacitados, que también tienen que aguantar a que llegue la luz para poder hacerles comidita. No es justo, ya está bueno ya, por los niños Dios mío, cuando no es el agua es la luz, es el gas. Acabó de llegar la luz y mis hijos por eso no han desayunado. Piensen en los demás no solamente en ustedes”, dijo.

Por su parte Hugo Silva, habitante de Pueblo Nuevo, hizo un llamado al gobernador Freddy Bernal para que exija al gobierno nacional una solución a lo que vive en Táchira con el sistema eléctrico, pues destacó que no se justifica que teniendo la entidad andina una represa como la “Leonardo Ruíz Pineda” los sistemas productivos estén paralizados y con pérdidas por falta de electricidad.

“Sufrimos las penurias de una oscuridad perenne, ausencia total de la energía eléctrica, lo que lleva consigo la perdida de alimentos, perdida de aparatos, afecta la salud, la recuperación en los hospitales y clínicas, convirtiéndose esto en una violación constante a los derechos humanos. El llamado al Gobernador del estado, es hora que intervenga ante el poder público nacional, para que la capital del Táchira, San Cristóbal, se vea surtida de servicios públicos, el agua, la luz, el gas. ¿Qué es esta penuria?, ¿qué es este sufrimiento?”.

Una vez culminó el pronunciamiento de los manifestantes, autoridades de Corpoelec llegaron acompañadas de funcionarios policiales y militares sin mediar palabra con quienes allí se encontraban, ni dar una respuesta de la situación eléctrica regional.