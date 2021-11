Especial/ Con serenidad se presenta, lleva su camisa verde y su sonrisa discreta cubierta por el tapabocas. Anda sin comitiva y sin seguridad, se le va caminar solo en otras ocasiones cuando no es campaña, se trata del alcalde de San Cristóbal, Gustavo Delgado, quien aspira a la reelección del cargo.

Delgado se define como “un luchador social, solidario. Buen padre, buen hijo, buen abuelo y sobre todo dice estar pendiente de cualquier necesidad, de cualquier angustia de cualquier de los otros, “no ahorita, ni como concejal, ni como alcalde, ni como diputado, siempre lo he hecho”.

Cuenta que inició su lucha social a los 12 años en la urbanización Sucre de San Cristóbal, cuando organizaba campeonatos de futbol sala con los niños. Después comenzó a organizar los festivales de gaitas en la Plaza Los Mangos, de patinaje en las misas de aguinaldos.

“Me considero más un luchador social que un político. Porque hoy la mayoría de políticos son referencias mediante las redes sociales o tomándose un café en una panadería. Lo de Gustavo Delgado es siempre arraigado en la calle con nuestra gente”.

Gustavo Delgado:

Es natural de San Cristóbal, estado Táchira, nace el 28 de junio de 1959.

Tiene cuatro hijos, cuatro nietos. No está casado. No tiene novia, afirma.

Es Cristiano – católico, y destaca en su labor pública la presidencia de la Asociación de Atletismo, 20 años como concejal, 10 años como diputado y 4 como alcalde.

“Proyectos no se cumplieron”

¿Cómo califica su gestión?

“Yo creo que ha sido una gestión exitosa a pesar de las dificultades. Pudimos nosotros hoy superar muchas situaciones. Esta gestión, pasa, no solo por lo que se ha hecho en obras y beneficios en la calidad de vida de los venezolanos. Situación país, podemos decir, que todos los proyectos no se cumplieron como se tenían que cumplir, pero hoy podemos comparar la gestión de la alcaldía de San Cristóbal, en cuanto a las competencias, y me refiero a que no hemos parado en el trabajo con el servicio de recolección de basura, el trabajo en el cementerio municipal, en el Terminal de Pasajeros, Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Registro Civil, taquillas, los obreros, eso es gestión”.

Recuerda Gustavo Delgado, en su visión de lo que era un alcalde, que antes se veía la gestión en construcción de avenidas, de viviendas, en otros tipos de obra, “pero lamentablemente hoy la grave crisis política, social y económica en esta tragedia humanitaria ha hecho que los entes públicos no puedan hacer más allá por la situación. Sin embargo, nosotros este año hemos demostrado que con nuevas políticas de gestión que hemos aplicado, en cuanto a las alianzas estratégicas con los vecinos, con los empresarios hay unos resultados muy positivos”.

El aspirante a la relección en San Cristóbal sostiene que es su gestión la que encendió la luz en muchas comunidades de la capital tachirense.

“Iniciamos en el mes de febrero una luz para San Cristóbal, plan con el que hemos alumbrado gran cantidad de barrios, puedo nombrar algunos, La Playa, Urbanización Rómulo Gallegos, Andrés Bello, Rómulo Colmenares, 23 de enero, Plaza Venezuela, Barrio Lourdes, Pirineos 1 y 2, viaducto nuevo, viaducto viejo, barrio San Carlos, Los Naranjos, entre otros, y esos modelos de gestión nos dan saldos positivos”.

La Jornadas Sociales son parte de la obra que exhibe Gustavo Delgado en los barrios de San Cristóbal, dice que han atendido más de 25 mil personas con asistencia médica, cortes de cabello, partidas de nacimiento, limpieza de sumideros. Manifiesta que uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la incorporación de la vacunación y atención a las mascotas.

Lo que se le quedó por hacer

Otros de los puntos de conquista del voto que emplea Gustavo Delgado, es relatar que sigue tocando puertas para poder obtener recursos para sus proyectos.

“Sostendremos reuniones con las embajadas de Alemania de Francia, ya se nos van a dar. El caso de la reparación de las escuelas municipales, como la Luisa Cáceres en Madre Juana se logró con la gente del Sambil y ONGs, por eso consideramos esta gestión exitosa a pesar de las dificultades”.

Alcalde usted enumera pequeñas acciones de gobierno, pero casi todos aspiran dejar una gran obra, emblemática y no se ha visto en su gestión, ¿hay frustración?

“Sí, es que la situación país también ha hecho mella, no solo las alcaldías, también la gobernación, los ministerios. Tenemos un ejemplo, la des-inversión al sistema eléctrico desde hace 7, 8 años. Igual se vive con el Acueducto Regional del Táchira. Hoy día las gestiones de las municipalidades se ven afectadas y sus proyectos no se cumplen por la misma situación. Pero podemos demostrar con el Terminal de Pasajeros de San Cristóbal, otra cara, porque no esperamos los recursos, trabajamos con administración directa y apoyo de ONGs, CMDNNA (Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente) eso está excelente porque hicimos alianzas con varias ONGs. El cementerio municipal, que lo estamos reparando. Pero así, obras de envergadura ni el mismo gobierno nacional las hace a pesar de manejar los recursos”.

Entre los planes que quedaron por hacer en su gestión por falta de recursos, dice Delgado, que está la ampliación del Terminal de Pasajeros; la recuperación de la vialidad; la implementación del ciclo vía en la parta alta de la ciudad para la actividad deportiva y recreativa y la construcción de los comedores de las escuelas municipales.

Una de sus mayores denuncias es que no le han enviado suficientes recursos para ejecutar sus proyectos, ¿por qué aspirar de nuevo, si ha tenido tantos problemas con el envío de los recursos?

“¿Por qué seguir? Bueno, primero tengo la responsabilidad junto al pueblo de San Cristóbal, que la ciudad siga siendo el bastión de la democracia. Esta lucha continúa porque esta lucha va más allá de ganar una alcaldía, esta lucha va en mantener un espacio democrático, para que desde la ciudad podamos luchar con lo que quiere toda Venezuela que es, un cambio. Es libertad, democracia, ¿y cómo lo hacemos? teniendo la mayoría de los espacios. Y el próximo año con ese músculo de gobernadores, diputados, alcaldes, podemos trabajar unidos para activar el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. ¿Y por qué Gustavo Delgado? Porque creo que es mi deber como ciudadano, como sancristobalense, seguir adelante y no entregar un bastión, como ha sido San Cristóbal, al socialismo y al comunismo”.

Otros candidatos aseguran que por la vía de la recaudación entra mucho dinero a San Cristóbal y se puede hacer mucho más ¿Cómo está la recaudación en este momento?

“Bueno los tres primero años de gestión no fue la mejor, de ahí venía la crisis profunda, pero este año hay al menos un cuarenta por ciento de la población que está cancelando los impuestos con lo que hemos podido mantener activos los servicios”

Alcalde su competidor oficialista trabajó en la recuperación del Parque Metropolitano, la iluminación de vías de la ciudad, etc, es decir, le lleva ventajas en cuanto a obras en San Cristóbal que es lo que la gente quiere ver ¿Cómo competir con eso?

“Mire, todos esos recursos son los que el nivel central ha robado a los municipios. Ciudades bellas nos lo aprobaron en enero – fue el segundo mejor proyecto presentado en Caracas- e incluía todo el alumbrado de las avenidas Séptima, Quinta, asfaltado, semáforos, señalización, plazas y parques, plaza La Ermita, todos los sectores y esa plata nunca llegó. ¿Por qué hacen esas obras ahorita? Se acuerdan ahorita porque necesitan los votos”.

Se cambian la camisa

“San Cristóbal y el Táchira no comen cuento, mas ahora cuando se quitaron la camisa roja y se colocaron la azul, la misma estrategia que uso Vielma Mora la están usando los candidatos de Nicolás”, afirma Gustavo Delgado, para referir la campaña electoral del abanderado del PSUV a la gobernación.

“Pueden pintar y hacer lo que sea, pero jamás le van a cambiar la conciencia a los sancristobalenses, porque los que hoy pretenden que con pintar unas avenidas todo se cambie, son los responsables directos de la tragedia humanitaria que vive Venezuela y son los candidatos de Nicolás Maduro”.

Metropolitano: el parque más costoso

El actual alcalde de San Cristóbal sostiene que no pueden competir con quienes tiene los recursos económicos en Venezuela, pero que a su juicio permanecieron guardados en los últimos cuatro años y aparecen en la campaña.

“Y eso se lo digo a otros candidatos que dicen llamarse de la oposición, estaban escondidos y cuando hay un proceso dicen vamos a pintar, arreglar. ¿Quién tiene la responsabilidad del Parque Metropolitano? Inparques. Nosotros estuvimos allí con nuestras cuadrillas y fuimos desalojados, porque los chalecos decían alcaldía de San Cristóbal. ¿Quién cerró el parque Metropolitano? El gobierno. Y cuánta plata le invirtieron cuando Vielma Mora, millones y millones, según lo que dice que se pagó. Ahora ellos son los salvadores, abrieron el Parque cuando ellos mismos lo cerraron”.

En los tiempos de Delgado ser diputado del Consejo Legislativo, afirma que solicitaron se abriera investigación sobre los recursos invertidos en el Parque Metropolitano, “pero como no tenemos un estado de derecho no sé hizo. Ese el parque más costoso que le ha tocado al país, por supuesto que sí”, sostiene.

La frontera

Gustavo Delgado hace referencia a la frontera con Colombia, desde el Táchira, recuerda que hace seis años quien cerró ese espacio fue Vielma Mora con su equipo. Ahora la abrió Freddy Bernal, esa es una orden de Caracas, porque estamos en campaña”.

No les venden asfalto, por eso los huecos

Otras de las quejas más sentidos de los ciudadanos es la vialidad. ¿Qué ha pasado con el asfaltado?

“Cuando llegamos a la alcaldía comenzamos a hacer el bacheo, a comprar el asfalto caliente y comenzamos a trabajar en sectores, pero hoy la vialidad está muy deteriorada porque ha llovido todo el año. Segundo, no ha habido mantenimiento como debe ser y nosotros tenemos dos años sin poder asfaltar con asfalto caliente. No lo hay en San Cristóbal y no la hay en Torbes, donde comprábamos el asfalto. Comenzamos a asfaltar con asfalto frío y al llover se levanta, es muy difícil”.

Asegura el alcalde que tiene los recursos para comprar mil toneladas de asfalto, pero no se las venden, “hace un mes solicitamos a La Fría la compra de 100 toneladas para asfaltar lo que hicimos en la avenida Ferrero Tamayo y no nos los venden. No es una excusa”.

Alcalde la situación seguiría igual con su triunfo ¿entonces porque votar por usted si con usted?

“No, nosotros tenemos preciso que esto va a cambiar. Tengo la fe y la convicción que esto va a cambiar. Desde el municipio con el planteamiento que usted nos hace tenemos la posibilidad que con la planta de CAIMTA, se puede hacer convenio de capital mixto. Pero cualquier cosa puede pasar el 21, veo muy difícil que Freddy Bernal gane la gobernación del estado, pero en un supuesto caso que llegue a ganar, haremos lo que hemos hecho. Acercamiento, gestión con los ministerios y la gobernación del estado y de ahí vamos a ver”.

El candidato a reelección por la alcaldía de San Cristóbal, reconocer finalmente que la situación es difícil en vialidad.

El estado comunal cambiaría la vida

“El modo de vida nos cambiaría a todos los ciudadanos y sería un modelo de gobierno comunista. Hemos manifestado cómo atacar esta situación y hacer frente a las pretensiones del gobierno, y si no se gana este 21 de noviembre, evidentemente el gobierno hará lo que le dé la gana. Tenemos que enfrentarlo desde lo electoral”, haciendo referencia a la implementación del estado comunal.

“Hoy está en fuego la instauración de un estado comunal y eso representa eliminar el municipio, colocar integrantes del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) como espías y voceros en cada barrio, lo que llevaría a la pérdida de la propiedad privada”, agrega Delgado.

Le dijo adiós a Laidy Gómez

Usted trabajó estos cuatro años con la gobernadora Laidy Gómez, ahora le da la espalda y se va con otro candidato, ¿Así de mala evalúa usted la gestión de Gómez que escoge sumarse a otro candidato de fórmula?

“En lo personal tuve un acercamiento con la gobernadora en materia de gestión, con algunas direcciones y organismos de la gobernación del estado, pero ahora, a ella la está apoyando otro partido político y con Fernando Andrade he trabajado durante varios años y en el liderazgo de COPEI tuvimos que avanzar a otras organizaciones porque nuestra tarjeta está secuestrada, pero estamos con la tarjeta de la Mesa de la Unidad, que apoya a Fernando Andrade y a este servidor. Pero, yo a la gobernadora la he respetado, de verdad que sí”.

¿Pero Laidy Gómez fue para Ud., mala gobernante o por qué usted se va con otra opción?

“No, no yo creo. Su situación padeció el saboteo político y económico del gobierno al instalar una figura que no está en la Constitución, que es el protectorado, que ellos llaman”.

En su gestión se dice que hay mucha corrupción a nivel interno, ¿Cómo la enfrenta?

“Bueno yo de eso mucho me he cuidado y hemos separado a muchos funcionarios de sus cargos, ayer salió una denuncia de un concejal. Dijo una señora que le quitaron dos mil dólares y yo me reuní con ella y le pedí que me mostrará las pruebas, pero me contestó que no tenía ninguna prueba”.

Pero si los pagos son efectivo no queda la prueba.

“Claro, no queda la prueba, pero por decir algo, le pedimos a la señora que firme un acta donde refiera que le quitaron los recursos y no lo hacen tampoco. He manifestado que cualquier denuncia directo en el despacho y podemos frenar esa situación”.

¿Hay una denuncia formal en Fiscalía que acompañe el hecho?

“Sí, si hay unas tres denuncias, sobre todo en el área de licores. Hemos manifestado públicamente que queremos una gestión transparente, pero la gran mayoría del personal ha sido proba”.

Freddy Bernal, decía que usted es un buen hombre pero que no ha hecho nada, pero nada, ¿Qué le contesta?

“Que cada ladrón juzga por su condición. Los que hablan de esa manera no tienen moral para criticar a un alcalde, a una gobernadora en materia de gestión, cuando son los responsables directos de la tragedia humanitaria que hoy estamos viviendo en Venezuela. Los resultados del 21 de noviembre van a arrojar cuál fue la gestión de Gustavo Delgado. Freddy Bernal no tiene moral para criticar al alcalde Gustavo Delgado”.

¿Quién financia su candidatura?