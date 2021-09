“Un sector reformista y entreguista, enquistado en el ‘Alto Gobierno’, y en el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), pactó en la ciudad de México, con sectores de la ultraderecha radical, la entrega del proceso revolucionario, a cambio de preservar su interés crematístico y personal. Hecho que vislumbra el fin de la denominada revolución bolivariana, y por ende, las conquistas sociales alcanzadas a favor de la población venezolana”.

Esta aseveración la hizo a través de un comunicado de prensa el profesor Guillermo Milano, integrante del Comité Regional del Partido Comunista de Venezuela (PCV); quien “repudia categóricamente” el señalamiento expuesto; a lo cual catalogó “como el preludio de un nuevo pacto de punto fijo, con la venia del imperialismo Yanqui”.

“El presidente Nicolás Maduro, se ha dejado persuadir por estos factores que pululan a su alrededor, la historia desde el punto de vista dialectico, ha demostrado que en la lucha de clases, es imposible negociar con el enemigo, dado que ideológicamente, no claudicará en detrimento del sistema que representa, de ahí que esta acción represente un error garrafal, y generará graves consecuencias para el país de llegarse a materializarse en términos concretos”.

Milano cree que los dos acuerdos refrendados en México, constituyen una “falsa fachada” que encubre los verdaderos “propósitos entreguistas y anti-populares” de lo que considera un pacto de elites. “Utilizan, por ejemplo, la disputa territorial sobre la Guayana Esequiba, a fin de mostrar un supuesto talante soberanista y nacionalista, mientras ha sido público y notorio que uno de los bandos, tiene años promoviendo sanciones ilegales e injerencia extranjera contra el país, mientras el otro bloque, avanza en una política descarada de concesión de soberanía, privatizaciones y entrega de nuestros recursos y riquezas en favor del capital monopólico transnacional, mediante las inconstitucionales: Ley ‘anti-bloqueo’, la Ley de Zonas Económicas Especiales y las intenciones manifiestas de reformar la Ley de hidrocarburos”.

El declarante considera que como elemento “más grave aún” con la excusa de la protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo Venezolano, ambas tendencias (el Psuv y la MUD) han anunciado su compromiso de realizar gestiones para que Venezuela pueda acceder a los Derechos Especiales de Giros (DEGs) del Fondo Monetario Internacional (FMI) y solicitar otros recursos ante organismos multilaterales. A criterio de Milano el “pacto de México ha dado el primer paso para el retorno de Venezuela a las instituciones financieras del Consenso de Washington”.

“Varios voceros del diálogo están señalando que el acceso a los DEGs del FMI, no son préstamos y no comprometerán la soberanía de la política económica del país. Ciertamente, Venezuela tiene derecho a percibir estos fondos como país miembro del FMI, sin embargo, las mismas circunstancias en que se produciría (mediadas por la acción política de la derecha pro-imperialista y en el contexto de una aguda crisis económica nacional) es de ingenuos pensar que estas fuerzas no aprovecharán para imponer algunos condicionamientos”.