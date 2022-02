Caracas, 12 feb (EFE).- El opositor venezolano Juan Guaidó propuso este sábado renovar el liderazgo de la oposición con la «convocatoria de un proceso de base», al participar en una protesta callejera, la primera desde marzo de 2020 en Caracas.

«Hay que fortalecer la unidad, hay que renovar el liderazgo, hay que incorporar a todos los sectores, hay que legitimar por la base, (hacer) una consulta a nuestra gente, no solamente (sobre) quienes serán en el futuro candidatos (…) también de liderazgo», dijo Guaidó en un acto convocado con motivo del Día de la Juventud de Venezuela, que conmemora la Batalla de La Victoria de 1814 en la Guerra de Independencia.

Para Guaidó, «hay un compromiso» y es «ir a esa oportunidad» de que todos juntos legitimen «por la base la conducción, el liderazgo y la dirección de los destinos de Venezuela» y puedan, de ese modo «elegir quien representa» a Venezuela.

Pese a que no aclaró el método para poner en marcha esa renovación, su equipo aclaró en un comunicado posterior que se trata de la «convocatoria de un proceso de base para que el pueblo elija el liderazgo de las fuerzas democráticas en todos los niveles».

Guaidó dijo a sus simpatizantes que «hay un mensaje más sencillo aún» y es que «la dictadura» que considera que ejerce el presidente Nicolás Maduro «tiene fecha de vencimiento, incluso en su perversa lógica».

«Tienen fecha de vencimiento y, por ende, Venezuela (tiene fecha) de renacimiento, Venezuela va a renacer como república, como nación. Para materializar esa elección libre y justa, no llegará gratis, no será un regalo de la dictadura, no será una dádiva de quienes han secuestrado el poder», comentó.

Por todo ello, comentó que hoy se reencontraron en las calles «para seguir adelante» y reorganizarse porque, a su juicio, el Gobierno de Maduro tiene miedo «a la mayoría poderosa» que se le opone.

«Este Día de la Juventud nos ha vuelto a encontrar en las calles. La esperanza no conoce de miedos. A los jóvenes venezolanos y al país les decimos: aquí estamos, no los hemos olvidado. Hoy no sólo conmemoramos la Batalla de la Victoria de 1814, sino que ahora decimos: no nos vamos a rendir y seguiremos adelante hasta ver a nuestro país libre», concluyó.