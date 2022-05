Este lunes 16 de mayo, los gremios de la Universidad de Los Andes, acudieron en bloque ante el Consejo Universitario para exigir, una vez más, conocer la estructura de la maqueta enviada al Ministerio, a fin de ser revisada por los expertos; solicitud realizada anteriormente sin que hasta ahora se permita dicha revisión.

“La maqueta de pago de la ULA fue devuelta, pero no porque se incluyeran los beneficios de la cuarta contratación colectiva: La realidad es que la maqueta tiene errores de estructura” señala Maydoli Villegas, representante de AEULA, asegurando “desde Caracas han solicitado las correcciones sin que, hasta ahora, los responsables las realicen”.

Existe un hermetismo por parte de las autoridades al no permitir en la Comisión de Pago que expertos de los gremios revisen la estructura de la maqueta, afectando a los más de 15mil trabajadores y sus familias, a pesar del reiterado llamado del CU a evitar el hermetismo, explicó Villegas reiterando “más de 340 movimientos no se pagaron en esta nómina por errores en la maqueta, mientras en otras universidades quienes no han cobrado ha sido por problemas en la plataforma bancaria.

Necesitamos la información para poder realizar la comparación con los compañeros de otras universidades a fin de encontrar el error que la Comisión no ha encontrado con el único fin de que sea corregida, evitando la vulneración de los derechos de los trabajadores y poder cobrar como lo hacen en otras universidades respetando la progresividad de los derechos laborales de los trabajadores y según la convención colectiva vigente, puntualizó Maydoli Villegas.

____________________________________________

@YanaraVivas /SNTP 6961/CNP 16770

.