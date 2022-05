El reconocimiento es parte de la gratitud por el trabajo, el apoyo directo, la solución de problemas, la capacidad de respuesta efectiva y en corto plazo, que la Dirección de Educación del Táchira ha efectuado en lo que va de año

-Cuando se trabaja con amor y vocación todo se cumple, y más cuando los mismos profesores te afirman que la gestión anterior de Lady Gómez, en materia de educación y en todo fue pésima, donde dejaron a los docentes en el olvido, entonces me consigo con este reconocimiento por parte del gremio educativo de Junín, porque están impresionados que en poco tiempo nuestro equipo de trabajo junto al gobernador Freddy Bernal estamos dando soluciones-.

Declaraciones de Yunior Clavijo Martínez, titular de la cartera de educación del ejecutivo regional, durante una visita de acompañamiento a la ciudad pontálidad de Rubio fue sorprendido por el personal docente, obrero y administrativo de educación del municipio, quienes le entregaron un reconocimiento por su efectiva gestión.

En este sentido, afirmó que el reconocimiento es parte de la gratitud por el trabajo, el apoyo directo, la solución de problemas, la capacidad de respuesta efectiva y en corto plazo, que la Dirección de Educación del Táchira ha efectuado en lo que va de año.

«Este no es un reconocimiento para Yunior Clavijo, este bonito obsequio es para cada docente del Táchira, quien ha trabajado incansablemente por el bienestar de nuestros niños, que no los abandonaron, que pese a las circunstancias han seguido luchando, es para ustedes que tanto han dado por el desarrollo del país», señaló Clavijo.

Igualmente resaltó que el gobernador Freddy Bernal está agradecido por el perseverante trabajo del gremio docente, y a su vez comprometido en seguir optimizando las condiciones salariales, de infraestructura, atención, capacitación, entre otras.

-Lo primero que hizo nuestro Gobernador fue mejorar el salario del gremio que estuvo descuidado por cuatro años, donde el grave daño no solo fue salarial, sino que no les resolvían trámites sencillos, no visitaban las escuelas, no dictaban talleres de mejoramiento, es decir, los tenían olvidados, es por eso que hoy los docentes están agradecidos por lo hecho en cinco meses-, finalizó.

Prensa Dirección de Educación del Táchira