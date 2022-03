“LA CARTA” es un álbum personal de la artista, en el cual entrega su alma a toda la fiel audiencia que esperaba con ansias recibir su nueva música. Con cada uno de los sencillos, GREEICY espera llegar a más personas que continúen derrochando armonía y felicidad en sus vidas.

La cantautora colombiana pasó por momentos de todo tipo: extrema felicidad, conexión con la música a otro nivel, desesperos emocionales, decepción, angustia, mil preguntas sin respuestas y muchas verdades encontradas, y en medio de cada espera, siempre le sucedieron cosas mágicas que la reconectaron con el disco.

“La carta es un disco que viene terminándose desde hace casi 3 años, antes de la pandemia y por muchas razones, con sentido y muchas sin sentido, se pospuso hasta el día de hoy, así que es un disco con el que he pasado por todos los estadosde ánimo. Me he desilusionado, he perdido la esperanza y la fuerza pero en medio del camino, la misma “carta” llegaba con su magia a salvarme y reconectarme con eso que soy y con eso que amo”, menciona GREEICY.