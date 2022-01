Los Turcos del Magallanes ya están empaquetando sus maletas para ir a la Serie del Caribe en dominicana luego de la apoteósica victoria lograda el martes ante el equipo oriental, plagado de jugadores con acción en la MLB, con pizarra de 3 a 2. ¡ Así son las cosas diría Oscar Yanes.

La tropa dirigida por el excaraquista, Wilfredo Romero, no creyó en pajaritos preñados, ni nada por el estilo. Un martes alcanzó su título 13 en la pelota profesional venezolana. !Ni te cases ni te embarques!. Bueno, ya lo dijimos maletas para Quisqueya.

La nave tenía cara de víctima cuando ancló en Puerto La Cruz, donde Caribes adelante 3 a 2 en la final deberían ganar apenas uno para abrazar el campeonato. Nada difícil, pan comido diría “El Cochocho “ Bracamonte para un conjunto con los Asdrúbal Cabrera, Víctor Reyes, Rafael Ortega, WIlliams Astudillo, Sardiñas, Sucre, Telis, todos con experiencia en la Gran Carpa Y los Niuman Romero y Balbino Fuenmayor, peloterazos de altos quilates en Venezuela, más la experiencia de un manager como el cubano Mike Alvárez, campeón en la edición pasada.

Pompeyo Davalillo, siempre decía que no juegan los nombres sino los hombres. Eso es correcto. Apenas con un pelotero de renombre como Pablo Sandoval, pasado de kilos y todo pero con un corazón muy grande y los Cadde Gota, a la postre el más valioso, Alberto González, terminó todo remendado, el brasileño Regginatto, Angel Reyes, Noriega, Ascanio Carlos Pérez, Alejandro de Aza, y la decisión de enviar dos zurdos en los dos últimos partidos, entre ellos César Jiménez, abridor del bonito, y los relevos de los “matadores” como Anthony Vizcaya, Wilkingg Rodríguez y Bruce Rondón el candado de los turcos, hizo posible que ese ajedrez planificado por el estratega Romero se cumpliera para lograr el campeonato.

Por cierto, en el noveno innings nos pusimos las manos en la cabeza por una jugada parecida a la que ordenaba el recordado Willie Horton, “El Brujo”, quién desafiaba la lógica, en sus decisiones polémicas. Así fue campeón en la 78-79 y monarca en la Serie del Caribe. Le caímos a leña a Romero y estoy casi seguro que toda la afición turca que vio con asombro que luego del tubey de Rafael Ortega, significando la rayita del empate le dieron boleto a Niuman Romero, con la rayita que significaba la de perder para enfrentar a Astudillo, el que tenía cara de más valioso y con cuatro conexiones de largo alcance en esta final. ¡ Se volvió loco el manager!. La locura, al estilo del brujo Horton, le salió de perlas. El recio toletero, entregó el out 27 con un batazo a la segunda base y Magallanes campeón.

Aclaremos. Para salvarle las costillas a Romero. Cuando el manager fue al montículo a hablar con el exlanzallamas de Detroit, ahora, cerrador turco, le pidió a su timonel que prefería darle boleto al capitán Niuman Romero y fajarse con Astudillo. Y colorín, colorado.

Qué pena para Yohan Pino. Se había retirado en Venezuela, par de noches atrás y ahora lo encaramaban en el montículo a fin de ayudar el bulpen caribeño. Un serafín demoniaco como Angel Reyes se la desapareció por el jardín izquierdo con la carrera de la victoria. En la familia Reyes hubo festejo, pero, no con Víctor, su primo, con casaca en Detroit sino con un jovencito desconocido proveniente de las Aguilas del Zulia, que dio tres jonrones en esta final y resultó uno de los héroes desconocidos de la legión turca. Gotta, el MVP pegó otro jonrón en el quinto innings. Lo demás fue para Jiménez, el abridor y los relevos pasando por Anthony Vizcaya, el ganador y el “ Brujo” Bruce Rondón. La afición en Puerto La Cruz quedó enmudecida mientras en Valencia y todo el país euforia total. EMU, JH y la legión magallanera en Valera, seguirán ligando ahora en Dominicana donde Venezuela se topará con los campeones del Caribe entre ellos los poderosos clubes de Puerto Rico y el de casa, también plagados de grandes ligas. Bueno, ya trajimos a la memoria lo de Pompeyo, Juegan los hombres, no los hombres. El juego no se acaba hasta que se acaba.

Esperemos los refuerzos que nunca faltarán. Ahora Magallanes es Venezuela, hasta los caraquistas entre ellos Miguel Gutiérrez y Carmen Maldonado, junto a quien escribe estaremos liando por los Turcos.

¡Al MAGALLANES NO HAY QUIEN LE GANE!