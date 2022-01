Por: Francisco Graterol Vargas.

Gaspar, Melchor y Baltazar, personajes de origen desconocido, arribaron en aquellos días a Belén sin los problemas de gasolina que ahora tenemos, lo hicieron a lomo de camello para toparse con Jesús, José y María en aquel humilde pesebre donde nació el niño Dios. En mi añejada y desgastada memoria aun recuerdo una que me hicieron estos caballeros cuando yo era un niño. Resulta y acontece que les pedí un par de patines y en vez de este juguete de extremis peligro y emociones, me dejaron un par de calcetines y unos interiores. ¡Qué decepción!. NO SE VAYAN QUE esto se pone bueno, a la vuelta de la esquina, el próximo 9 de enero, el domingo próximo se realizarán las elecciones en Barinas, segundo round luego de la descabellada decisión del TSJ cuando anuló el triunfo de Freddy Superlano. Las cartas están echadas. En la esquina roja encontraremos a Jorge Arreaza con las siglas del PSUV y en la esquina azul por la manito y la unidad opositora, Freddy Garrido. Los demás no cuentan. La capital llanera ha sido una especie de Macondo en estos días de navidad y año nuevo. A la algarabía que se formó en aquel poblado producto del realismo mágico del Gabo García Márquez en sus 100 Años de Soledad. El evento electoral y las fiestas decembrinas donde han sobrado las promesas y regalos han envuelto a la apacible y noble tierra llanera en un maremágnum de locura. Es que allí es el escenario de un primer round de un combate de gran expectativa política que va desde un posible referéndum hasta unos comicios presidenciales con nuevos actores y quizás un cambio de timón que un gran número de venezolanos anhelan. La tarea es complicada por las metidas de pezuña y errores de la llamada “dirigencia opositora” nada de extraño tendría que continuara como inquilino principal en el Palacio de Misia Jacinta al candidato de la esquina Roja pese a que son minoría en el país. Esperemos y veremos dijo aquel ciego. LOS QUE SOMOS requetefiebrudos a las Grandes Ligas sufrimos una constante pesadilla con solo pensar en que este año la voz de play ball dejará de escucharse en los distintos estadios de la MLB. Ligamos porque los supermillonarios dueños de equipos se pongan de acuerdo con los supermillonarios jugadores para ponernos cómodos y disfrutar de otra temporada, con un Miguel Cabrera dejando atrás los 3.000 inatrapables rumbo al Salón de la Fama y demás hazañas de los criollos hasta la Serie Mundial. Por cierto a las damas ni con el pétalo de una rosa escribiría don Luis González, y esto es por lo de Omar Vizquel con la situación protagonizada con su ahora exesposa. Juan Vené y sus colegas que tienen la palabra para elegir al Salón de la Fama dejaron con la carabina al hombro a Manos de Seda pese a los méritos en un campo de juego por el incidente antes apuntado. SE FUE EL FATIDICO 2021 donde perdimos a varios amigos, unos por el Covid y otros por la presencia nunca deseable de La Parca. Aunque de este año quedará para la historia la Beatificación de José Gregorio Hernández, la medalla de oro de Yulimar Rojas, y el Récord Guinnes de la orquesta heredera del maestro trujillano, José Antonio Abreu para Venezuela y el mundo. Volveremos con estas Grateroladas hasta que el Señor lo permita y ustedes amigos lectores me toleren.

.