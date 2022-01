Gabriel Montenegro.

La primera reunión ampliada del año 2022 entre los representantes de clubes regionales y los directivos de la Asociación Trujillana de Fútbol resultó más que provechosa, ya que en la misma se debatieron temas de sumo interés no solo en cuanto al aspecto organizativo relativo a la programación del nuevo período de actividades, sino a todo lo inherente a lo sucedido durante el año 2021 que recién finaliza.

Habla el presidente de la ATF

El doctor Oscar Linares, presidente de la Asociación Trujillana de Fútbol a nombre de la Federación Venezolana (FVF), dio la bienvenida y saludó la presencia de los representantes de las distintas escuelas y academias del fútbol regional, manifestando que luego de haber tomado las riendas de la asociación regional de la nueva directiva comenzó de inmediato un arduo trabajo, primero para actualizar, legalizar y respaldar el trabajo que hace cada uno de los responsables de estas instituciones que hacen vida activa en la región.

«Han sido seis meses de intenso pero efectivo trabajo, no solo en cuanto a masificar y desarrollar el fútbol trujillano que es nuestra meta sino hacer un diagnóstico general para buscar soluciones. El proyecto nuestro incluye no solo a los futbolistas sino a los árbitros, entrenadores, clubes, ligas y toda persona que integra de una u otra forma el fútbol regional y eso mismo está haciendo la Federación con el presidente Jorge Giménez al frente».

«Tenemos cifradas esperanzas en la transformación del fútbol venezolano, porque en la actualidad el balompié no es sólo un deporte, es una industria y para muchos un negocio. «Para crecer tenemos que pensar en grande, trabajar duro con nuestro propio emprendimiento , el respaldo por supuesto de la FVF y fusionar y fortalecer las bases para poder soportar y tener éxito en el nuevo modelo de gestión».

Añadió el máximo representante del fútbol regional y Director de la FVF, que la tarea no ha sido nada fácil y luego de haberse celebrado las elecciones, hubo de superarse muchas cosas, hasta una jurisprudencia que nos limitaba y por fin se logró comenzar con el trabajo de formación y competencias.

La realización de los torneos como el Campeonato Estadal con la disputa de las copas de oro y plata son prueba de que Trujillo cuenta con un inmenso caudal de talento; esa es la razón fundamental en el proceso de formación y desarrollo»- subrayó.

Agregó Linares que la actual crisis económica y la pandemia suprimieron en alto modo el normal desenvolvimiento del fútbol nacional y entre los más perjudicados, además de los clubes, están las categorías desde la sub 17, 18 y 20, donde precisamente se desarrolla talento para la integración de los seleccionados regionales y nacionales.

La implementación del Sistema Comet (Conmebol), ha sido bandera para la actualización de la ficha de identidad de los jugadores, arbitraje, seguimiento de competencias, característica de los estadios y escenarios y actualmente cualquier dato será chequeado de manera más rápida y eficaz y Trujillo ha sido uno de los primeros en cumplir esa normativa.

Añadió que desde las elecciones del pasado 38 de mayo del 2021 la denominada Comisión Normalizadora ha fijado su trabajo en el fortalecimiento de las categorías menores, porque es allí donde está la cimiente del fútbol a corto, mediano y largo plazo.

Planes a futuro

Dentro de los planes a futuro, se ha establecido desde el inicio del año la realización del Torneo «Evolución» con presencia de unos ocho clubes, donde el campeón se estará midiendo a otras regiones para aspirar coronar un campeón nacional.

Igualmente se viene la definición de las copas de oro y plata y lo relativo a la programación establecida por la FVF. Así mismo se habló de la conformación del seleccionado sub 13 y los planes para la participación en el torneo de tercer división con miras a aspirar subir a la categoría Segunda «B».

Recordó Oscar Linares, que uno de los primeros pasos ha sido la consecución de la nueva sede de la Asociación Trujillana, en un espacio mucho más funcional y confortable: «Este trabajo ha sido arduo y tuve que tocar muchas puertas e insistir para que comencemos a mejorar desde nosotros mismos, la dirigencia y esencialmente la directiva y equipo que me acompaña».

Intervienen representantes de clubes

Varios representantes de clubes intervinieron para exponer su problemática, coincidiendo en solicitar ante la ATF mayor consideración en cuanto a los costos por cobro de inscripción a torneos y campeonatos, pago de sanciones, pago a delegado y otras aristas, argumentando que la mayoría de ellos depende del aporte de los representantes de los jugadores, además de exigir material deportivo prometido para desarrollar sus actividades.

Punto aparte mereció la actual situación del fútbol femenino que pasa un momento realmente apremiante y requiere urgente atención, además de la conformación de nuestros seleccionados a los Juegos Nacionales y otros compromisos importantes dentro del calendario FVF para este 2022.

«Cuenten con el material que se les ha prometido; yo mismo gestionaré eso a la mayor prontitud, porque ustedes son la razón de nuestro trabajo, no solo como asociación sino como federación, ya que recuerden que formo parte de la directiva, cosa que yo no quería, pero el presidente Jorge Giménez me pidió que ayudara en la organización nacional y eso estoy haciendo, sin descuidar por supuesto mi responsabilidad con el fútbol trujillano. Estoy consciente de sus inquietudes y deseo que con diálogo franco y entendimiento pidamos resolver todo, hasta nuestras diferencias, si es que las hay en algún momento » – recalcó tajante.

Trujillanos en la inquietante espera

En lo que respecta al Trujillanos Fútbol Club, el presidente de la ATF fue claro y contundente al afirmar que si sale humo blanco y las cosas mejoran para el amarillo y marrón, por supuesto hay una asociación para respaldar a nuestro equipo en lo que se pueda, sin embargo la norma es la norma y somos los primeros en respetar los criterios establecidos tanto por FIFA, Conmebol y FVF.

Nombrada comisión de revisión regional

Ante la insistencia y solicitud mayoritaria de los entrenadores y representantes de clubes para lograr una disminución significativa de las exigencias económicas y pagos para participar en torneos y campeonatos, los directivos Óscar Linares, Mauricio Torres y Frank Graterol propusieron el nombramiento de una Comisión de Revisión, integrada por tres representantes de clubes y cuatro de la asociación con la finalidad de establecer los montos ajustados a la condición económica de cada club. Esta reunión se realizará el jueves 06 de Enero en el Salón Principal de la ATF a las nueve de la mañana.

En síntesis, en esta primera reunión ampliada con los clubes y la directiva de la ATF hubo de todo; polémica, críticas sanas, denuncias y solicitudes, pero al final la larga jornada terminó en un clima de amplitud, respeto y entendimiento.

Entre las organizaciones presentes, cuarenta de ellas, recordamos a Don Bosco, El Milagro FC , Carlos Chuecos de Motatán, Miranda Elite, Pedro Bravo de Pampán, Yoel Daboín de Pampanito, Carache FC, Caja de Agua, Salesianos, Academia Country Club, Pax Dei, Academia Goald Ball, León de Judá, Orazio Di Rosa, Kuikas de Trujillo FC, La Beatriz, Unión Deportivo Valera, San Rafael, Country Club de Comercio, Trujillo FC, entre otras importantes organizaciones sumadas al fortalecimiento del desarrollo futbolístico regional.

