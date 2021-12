El Gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez, participó en el acto de proclamación y juramentación de Angie Quintana como Alcaldesa de Valera. En dicha actividad el mandatario adelantó varios anuncios de lo que será su gestión al frente de la magistratura estadal y frente al gobernante Psuv-Trujillo.

“Soy a partir del 3 de diciembre de 2021 – que me juramenté como Gobernador – el Coordinador Político del Psuv-Trujillo. Lo hablaba ayer (viernes) con el primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, le pedí como miembro de la Dirección Nacional que me diese toda la autoridad – como Coordinador Político Regional – para hacer la reestructuración que tenga que hacer dentro de las filas del Psuv-Trujillo. ¡A partir de hoy se acaban los grupitos y el sectarismo dentro del Psuv! ¡No acepto grupos dentro del partido! ¡Queremos dirigentes que sean de verdad chavistas y bolivarianos en esencia, sin mezquindades! ¡Y ahí seré implacable contra quien intente desviar los intereses supremos de nuestro Presidente Nicolás Maduro por intereses grupales o individuales! ¡Yo, Gobernador de este estado y Coordinador Político del Psuv-Trujillo, no lo voy a aceptar!”.