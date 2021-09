Eduardo Viloria/DLA.- Una falla de borde puede inutilizar la vía que conduce por la primera entrada al poblado donde nació el Beato de Venezuela José Gregorio Hernández, un 26 de octubre de 1864, tal como lo pudimos comprobar en breve visita al poblado.

Esto sirve ahora para señalar con veracidad, que la Fundación Barrio Adentro Tricolor, no cumplió, con las promesas que hizo, entre estas atender la falla de borde de la primera entrada a Isnotú.

La Fundación Tricolor se instaló en la tierra del Beato en el mes de junio del año 2020 para resolver rápidamente varios problemas y así recibir el anuncio del Vaticano relacionado con José Gregorio Hernández, dentro de una fiesta colectiva y con un pueblo completamente cambiado por la atención que prestaría al mismo la Fundación, cuando se estaban cumpliendo -26 de octubre del 2020- 156 años del nacimiento del santo de Venezuela, José Gregorio Hernández.

El anuncio de la Fundación Barrio Adentro Tricolor, representado por Grecia Rodríguez, hace más de un año, de

atender totalmente el poblado que vio nacer a JGH, se realizó con el despliegue de una sustancial presencia de efectivos de la fuerza pública, explicándose después, que el despliegue obedecía a la llegada de la Fundación, que tenía previsto pintar en una primera instancia 100 viviendas de pobladores, ubicadas en la calle principal, igualmente se procedería al desmalezamiento de las vías de entrada al poblado, entre estas la primera, cuando se viene del lado este, donde está la peligrosa falla de borde, dispuestos a atenderla hasta donde les fuera posible. “Todo decidido en una asamblea de ciudadanos de la población, que también tenía una agenda larga de diversidad de problemas que aquejaban al poblado”; resaltando entre éstos; carencia de alimentos, falla de las comunicaciones, carencia de vehículos para trasladarse a Valera o Betijoque, carencia de gas para uso domestico y hogares sin agua.

No escapando de esta atención el monumento de Marisol Escobar, ubicado a escasos metros de la falla de borde o falla geológica, donde la Fundación precisamente no hizo nada, habiéndose convertido el lugar donde está la falla, en un botadero de basura.

Se añade a todo esto que el monumento esculpido por Marisol Escobar, fue pulido y pintado, mientras que el maletín y el ciervo que tenía el diseño original han desaparecido, sin que nadie se preocupe de esta irregularidad, no obstante que se había dicho que todos estos problemas serían atendidos por el estado mayor de la Fundación, Gobernación del estado Trujillo y Alcaldía de Rafael Rangel, lo cual no fue cierto, pues la falla en la primera entrada crece poco a poco, pero crece, añadiendo que lo que le fue sustraído al Monumento de JGH no ha sido restituido, no obstante que los señores de Barrio Adentro al aceptar les tomaran fotos con el ciervo, señalaron que este sería colocado en el lugar escogido por la escultora, lado derecho de la escultura del doctor JGH de pie.

Ya viene el aniversario 157 del nacimiento de José Gregorio Hernández, se dice que de nuevo la Fundación Barrio Adentro estará presente en Isnotú, señalando los vecinos, que ojala sus ejecutivos no vengan de nuevo en estos tiempos de campaña electoral, a solo realizar promesas, esperándose también que restituyan lo que le falta al monumento de Marisol Escobar, lo cual ha modificado la escultura del Beato, no habiendo autoridad o fundación de defensa del patrimonio público, que fije posición al respecto.