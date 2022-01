Las glorias deportivas del municipio Boconó en el estado Trujillo realizaron en las instalaciones del estadio José Antonio Maldonado “El Reencuentro”, actividad apoyada por los jugadores de softbol master, quienes desde hace 23 años se reúnen para jugar una final llena de nostalgia, amor a la “buena pelota” y motivación, porque como lo expresó el jugador “Cura Jerez” “El deporte nos une, acá todos somos iguales”.

Evento

El pasado 30 de diciembre, desde la mañana los cuatro equipos regionales finalistas se dieron cita para combatir entre ellos y el ganador jugaría con un equipo formado por deportistas boconeses que viven en otros estados del país, un momento para compartir y recordar, por lo que realizaron en la apertura un homenaje a todos los peloteros fallecidos, inaugurando un muro de honor a su desempeño deportivo y amistad.

Glorias deportivas

Adalberto Vargas (Del equipo campeón Bisuquiu): “Inicié en la categoría infantil y no me he detenido, hoy a mis 72 años el deporte me ha dado vida y salud, esta actividad se realiza todos los años el 29 o 30 de diciembre, para cerrar la jornada deportiva con este “Reencuentro,” realizado con el apoyo de los jugadores, porque el estadio se encuentra en precarias condiciones, requerimos apoyo de los entes responsables e invito a que este templo deportivo regrese a las manos de la municipalidad, porque tenemos más cercanía y realizaban mayor mantenimiento”.

Rito Briceño (Equipo Piratas y organizador del evento): “Yo vi nacer el estadio, a los 7 años de edad que inicié el deporte, se construyó en el 52 y fue inaugurado en 1957, a mis 79 años, tengo 72 años de jugar ininterrumpidamente, la pelota antes era muy dinámica, había disciplina y respeto al deporte, por esto hay que retomar los proyectos para que los niños se unan al juego, que los ayudará a crecer felices, como el proyecto del grande ligas bocones Ozuna, de crear una escuela de peloteros acá en el municipio”.

Juan Jerez “El Cura” (Equipo Piratas y organizador del evento): “Ser una gloria deportiva no solo es participar en encuentros nacionales, es dar el ejemplo a otras generaciones, contribuir con el deporte, yo dicto escuelas deportivas gratis, porque los gastos son muchos, ojalá el estado pueda ayudar porque es injusto que un niño tenga que pagar para jugar, este encuentro busca recordar esos años dorados, la buena pelota y que esto motive a apoyar a los equipos y al estadio”.

Los equipos de Piratas, Comercio, Bisuquiu, Ferreteros y el equipo visitante realizaron su compartir deportivo, resultando victoriosos el equipo de Bisuquiu, respetando las medidas de bioseguridad.

Apoyo

Para finalizar todos esperan el apoyo al deporte regional, que tras la pandemia tuvo que resurgir como el ave Fénix y autogestionarse, esperan volver a los años de gloria, celebrando por todo lo alto el talento, la iniciativa y la disciplina de estos longevos peloteros, quienes nos demuestran que la edad no es un impedimento para disfrutar lo que se ama, agradeciendo a todos por su valiosa participación y deseando un feliz y próspero año nuevo.