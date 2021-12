Luis «El Teacher» Cárdenas.- Como es tradicional todos los 28 de diciembre, las Glorias de El Vigía FC disputaron su partido de reencuentro, aunque en esta edición se contó con una novedad, la del partido de las presentes figuras del municipio Alberto Adriani en el balompié, junto con algunos jugadores destacados del estado Mérida, quienes se enfrentaron en par de encuentros de excelente nivel en el estadio Ramón «Gato» Hernández.

A primera hora le tocó el turno a las glorias dividir sus equipos entre todos los participantes. Por segunda edición consecutiva no se pudo dar el enfrentamiento contra sus similares de Mérida, motivado al tema de logística, pero el duelo no perdió su brillo, pues los dos conjuntos armados estuvieron equilibrados, contando el naranja con los ex profesionales Luis «La Bestia» Liscano, David Cañizalez, Víctor Rangel, Elbano, entre otros, acompañados por destacadas personalidades del deporte del municipio, mientras que por el Vinotinto estuvieron los hermanos Guerrero (Ramón «Tilo», Emilio y Carlos), junto a Silfredo «Chipi» González, Ángel Vásquez, Sabino Bucci, Alexander Cañizalez, Yulber Puerta, Álvaro Mora, Gerson Rincón y otros. El ex presidente del auriverde, Nelson Contreras hizo acto de presencia y compartió con la mayoría de sus ex pupilos.

El partido lo dominó de principio a fin el cuadro naranja, que tuvo al ex golero y ahora delantero Víctor Rangel como principal figura, tras marcar los tres tantos del compromiso, mientras que el popular «Chupa» descontó por los Vinotintos. A pesar de calidad de los ex profesionales, se encontraron con un equipo bien parado y ordenado en defensa, donde la presencia de Liscano, a pesar de ser el mayor de la tropa con más de medio siglo de edad, le dio el equilibrio al equipo.

A segunda hora les tocó el turno a las jóvenes figuras. Por un lado, el cuadro verde lo conformó el juvenil portero Juan Vergara, con «Pelón», Gedder Barrios, Adrián Palacios, Kevin Palacios, Iván Daniel Gutiérrez, Luis Romero, Yeferson Márquez, Jesús Armando Vargas, César Rito y Edson Rivas, viendo luego acción Yorlan Carmona, entre los jugadores que se encuentran tanto en los equipos de segunda y primera división del balompié nacional, como en el exterior, el caso del exquisito volante merideño que forma parte del Cancún de México. Por el otro estuvieron los naranjas, con Brayan Velásquez, Jesús Chima, Erlis Vásquez, José Hernández, el legionario Edgardo Rito, Carlos Chacón, Jan Carlos Guerrero, Jilber Flores, César Magallan y Yunior Pérez, junto a Ever Zambrano y otros jugadores de la localidad.

El encuentro lo terminó ganando el naranja tres goles por dos, con tantos de Magallan, Rito y Pérez, mientras que por los verdes marcaron César y Vargas, en un electrizante compromiso donde ambos oncenos dejaron claros el potencial con el que cuenta la entidad merideña en el fútbol profesional, con de momento dos de esos jugadores presentando al país fuera de nuestras fronteras y otros a la puertas de desembarcar al exterior próximamente.

Al final, los organizadores, encabezados por Ángel Vásquez, el autor del primer tanto en la historia de El Vigía FC, agradecieron la receptividad de los cuatro equipos, así como el apoyo por parte de la directiva del auriverde, por prestarles las instalaciones, para mantener viva está tradición, a pesar de la situación económica por la que atraviesa el país, donde precisamente tuvieron la iniciativa de recoger un producto alimenticio por cada jugador, para ser donados a familias de bajos recursos de la localidad histórica del 23 de Enero, de dónde salieron gran parte de esos ex futbolistas.

,