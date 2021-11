Miami, 18 nov (EFE).- Los famosos músicos y esposos cubano-estadounidenses Gloria y Emilio Estefan revelaron que en el amor se entienden mejor «en español» y que han enfrentado situaciones difíciles, incluyendo una barrera que la madre de Gloria le impuso a él al comienzo de la relación.

En el más reciente capítulo de la serie «Red Table Talk: The Estefan», que se emite a través de Facebook Watch, los Estefan contaron que comenzaron a salir un 4 de julio de 1976 y esa noche, en medio de los fuegos artificiales por el Día de la Independencia de EE.UU., Emilio le robó un beso a Gloria.

Ahí comenzó todo, hace ahora 45 años, según narraron en este programa de conversaciones en inglés entre Gloria, la presentadora de televisión Lili Estefan, sobrina de Emilio, y Emily, la hija menor del matrimonio, sobre distintos temas.

«No pensé que me casaría. Tenía que cuidar a mi papá, tenía tantas responsabilidades cuando era niña. Quería vivir, quería estudiar, quería viajar … quería estudiar diplomacia y derecho internacional. Nunca en mi mente estaba … oh, quiero casarme. ¿Qué sucedió? Destino», confesó la cantante Gloria Estefan.

Cuando se conocieron Emilio lideraba la banda The Miami Latin Boys y luego creó Miami Sound Machine, cuya vocalista fue Gloria.

El hoy productor musical reveló en la conversación que la madre de Gloria fue dura con él antes de que se casaran. «Solía tirarme la puerta en la cara», recordó.

«Salimos durante dos años y luego me da este anillo. Creo que pensó que eso automáticamente cambiaría a mi madre … oh no. Fue peor», detalló la artista.

DISCUSIONES, ASUNTOS EMOCIONALES Y SEXUALES: EN ESPAÑOL

Gloria Estefan confesó que durante treinta y tantos años tuvieron «relaciones sexuales más de tres veces por semana. Una vez que tienes hijos, las cosas son un poco más complicadas», puntualizó.

«Oye, y en tus momentos íntimos, ¿hablas en español o en inglés?», preguntó Lili Estefan. Gloria respondió sin dudarlo: «en español».

«Discusiones y asuntos emocionales y sexuales: español, hasta el final», remató, para después confesar: «siempre fuimos muy, muy sexuales entre nosotros».

«Para tener una relación larga, tienes que ser innovador, hacer cosas nuevas y ser creativo. Tienes que ser creativo», subrayó Emilio.

Al matrimonio Estefan se unió en este capítulo la pareja compuesta por el actor y modelo estadounidense Nico Tortorella y la emprendedora de fitness y estilo de vida Bethany C. Meyers, también estadounidense, quienes narran una fórmula «abierta» muy diferente de llevar el matrimonio.

El programa, el primero con latinos en Facebook Watch, es una producción de Westbrook Studios, la empresa del artista estadounidense Will Smith y su esposa Jada Pinkett-Smith, que lanzó la primera «Red Table Talk».

El programa, que tiene 7,1 millones de suscriptores, fue renovado por Facebook hasta 2022.