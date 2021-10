La enseñanza del español en países con otros idiomas se ha convertido en el plus de dos venezolanas y otros emprendedores latinoamericanos que en medio de la pandemia por COVID-19 crearon “Global Spanish”, una empresa que se desarrolla a través del internet, con una forma no tradicional de estudio, y que en un poco más de un año ha captado la atención de más de 450 clientes y ha generado más de 35 fuentes de empleo.

En mayo de 2020 cuando la pandemia estaba en su punto más alto en el mundo, hubo un aumento de ganancias en criptomonedas, y las educadoras venezolanas Gaby Vivas y Mary Quevedo, obtuvieron una ganancia en Bitcoin, de allí surge la iniciativa de crear algo diferente y crean “Amigo School”, que luego pasa a ser “Global Spanish”.

“Cuando subió el Bitcoin se sacó parte de los intereses y se creó “Amigo School” en ese entonces, cuando se fundó se hicieron varias alianzas con países de África, con países en conflicto como Libia, del cual muchas personas con la crisis que hay deseaban irse lo más pronto posible para España, y ayudamos con pequeños convenios a personas de allí para que pudieran estudiar y conseguir becas a través del gobierno español”, indica al Diario de Los Andes, Gaby Vivas.

Precisa que este primer paso de enseñanza les permitió expandirse con influencers en Estados Unidos y Canadá, donde los comenzaron a ayudar con el proyecto, ya que iniciaron con pocos profesores. Al ver el crecimiento de la empresa, es cuando deciden cambiar el nombre a “Global Spanish”, porque ya habían más de 160 clientes y todos eran de Dubay, Japón, Singapur, Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá, y han trabajado con diferentes clientes de más de 44 países.

Después de esto lograron crear en menos de un año una comunidad en Facebook de más de 20.000 personas y en redes sociales más de 3.000 seguidores. “Ya tenemos una comunidad de más de 23.000 personas en toda la comunidad anglosajona que ahora desean hablar en Español”, destaca.

Los socios de Global Spanish indican que es una de las primeras empresas en Latinoamérica que da servicios de solo idioma español a personas en Estados Unidos, y ayudar a dar más importancia a las oportunidades de posible retiro en países latinos.

Profesores venezolanos

Una empresa iniciada por venezolanas ha tenido el plus de contratar profesores venezolanos de entre 20 y 25 años de edad que han salido de su país y que están en Colombia, Argentina y Perú; pero no se han quedado allí, también han logrado romper las barreras de los apagones y las fallas internet en su país de origen y tienen docentes laborando desde Mérida, Maracay y Maturín. “Hemos equipado a profesores con Internet satelital y pagando por cripto a los proveedores de servicio”, acota Gaby Vivas.

“Nosotros los capacitamos, han tenido conocimiento del idioma o algunos hablan el inglés. Les enseñamos cómo dar clases, cómo conectarse con el estudiante, cómo tener más libertad de su propio tiempo, y hemos diseñado una forma de clase de que ahora el estudiante elige el profesor de acuerdo a su disponibilidad, y esto le da oportunidad al estudiante de decidir sus horarios”, explica Vivas.

Bajo este esquema, el profesor también tiene la comodidad de elegir el horario, de hablar con su estudiante y si ambos desean, reagendar la clase. Esto le da un plus distinto a Global Spanich, pues no ocurre como en las escuelas tradicionales donde si no asiste el alumno a su clase pierde dinero y conocimiento. “Global Spanish no funciona así, es por eso que nuestro éxito ha sido en la compresión”, alega Gaby Vivas, fundadora.

En criptomonedas

El pago al personal de Global Spanish es en criptomoneda, el método bajo el cual nació la empresa. A los docentes les enseñan su uso y reciben los criptoactivos, también les cancelan en dólar digital si así lo requieren.

“Somos una empresa que tiene una misión muy diferente, muy tecnológica, que deseamos expandir las oportunidades de mercado hacia las empresas en Brasil, empresas internacionales que desean capacitar a sus empleados en el idioma español. Actualmente estamos consolidando convenios con empresas como Tupperwear, que son de plástico en Brasil, y estamos viendo la facilidad de obtener otras oportunidades en el mercado para expandir el empleo en Colombia y darles la facilidad de pago a los profesores en Venezuela”, añade.

Para el próximo año, Global Spanish espera lograr mayor expansión y reconocimiento en el mundo, por la calidad de sus docentes y su forma de enseñanza. “Queremos que en otros países sepan que esta empresa también piensa en sus empleados, y en su personal, para que todos podamos tener mejor calidad de vida”, resalta Gaby Vivas.

Quienes deseen contactarlos pueden hacer a través de support@globalspanish.co , la página web www.globalspanish.co o redes sociales https://instagram.com/globalspanishofficial?utm_medium=copy_link