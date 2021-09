Para el aspirante a la alcaldía de Motatán, Gerardo Simancas, su amado pueblo de nuevo tiene el poder en sus manos para elegir un nuevo alcalde en este municipio que tanto anhela “necesitamos un cambio que mejore la situación del mismo, como alcalde trabajare junto a los ciudadanos para salir de esta desidia, solo tu puedes cambiar esta situación para mejor, eso nunca lo olvides Motatán, tu tienes el poder y el control en tus mano, solo tu decides el destino de tu municipio”

En esta oportunidad antes – Gerardo Simancas – quiso agradecer muy cordialmente a los partidos políticos, COMPA, Soluciones para Venezuela, Fuerza Vecinal y Bandera Roja, por su incondicional apoyo político-electoral para las próximas elecciones regionales y municipales a celebrarse el venidero 21 de noviembre para así rescatar nuestro municipio Motatán y conseguir juntos el rescate de este hermoso y maltratado pueblo.

Estrategias para una excelente gestión

El también secretario general de Progreso Social en el estado Trujillo, dio a conocer sus puntos estratégicos para una excelente y buena gestión como gerente, una vez electo por voluntad popular y asuma como alcalde del municipio Motatán, teniendo como responsabilidad trabajar arduamente, rescatar todos los sectores que fueron abandonados por la actual administración local, ante la urgente necesidad de levantar todos los servicios para el bienestar del colectivo motatanense..

Se pregunta el aspirante a burgomaestre ¿será posible que la gestión actual no vea la realidad del problema que existe en este municipio durante casi 14 años en el poder? Hay desidia en lo gubernamental, político, cultural, social, económico, en lo deportivo y religioso: Ante tanta desidia gubernamental Motatán necesita un alcalde serio, responsable y capaz de resolver sus necesidades, sin falsas promesas, sin manipulaciones. Estamos cansados de “mas de lo mismo”.

Comando de campaña “Por amor a Motatán”

En cuanto a las personas que le acompañan y forman parte de ese extraordinario equipo el luchador social dijo “me siento orgulloso y honrado con estas mujeres y hombres por el valioso trabajo que arduamente viene desarrollando para esta contienda electoral, un equipo con carácter, tenacidad, con una visión y misión perfecta, sabiendo que es lo que quiere Motatán y lo que necesita, para ellos mi respeto y bendiciones al comando de campaña “Por amor a Motatán”.

Siendo ellos; Yovanny Albarrán, Shirly Mecías, José Acosta, Francy Briceño, JoséBetancourt, Leonar Alburguez, Norlenis Vázquez, Edmilson Chacón, Luis Andara y muchos mas que ya se están uniendo a este glorioso equipo por el bien del municipio Motatán, quienes están haciendo posible el sueño de todos los motatanenses, trabajar juntos para sacar nuestro municipio adelante, y hacerlo un municipio potencia en todos los sentidos. No es un sueño, es un hecho y todos juntos lo podremos hacer recuerda “Todos somos Motatán”.

Compromiso con las nuevas generaciones

Comencemos a construir el Municipio, para las nuevas generaciones – se comprometió – necesitamos que cada uno de nosotros asumamos la responsabilidad de lo que desde el 21-NOV dejaremos a nuestros hijos; cambiemos esta situación, no esperemos mas tiempo, tu decides, si se puede cambiar esta situación, ¿como lo podemos hacer? votando todos juntos para botarlos porque “lo que no sirve se bota”. No mas falsas esperanzas ya basta de tantas mentiras: Motatán levántate que tu día llegó, es tiempo de decir que Motatán se respeta, no mas de lo mismo, pensemos con el corazón, votemos con el corazón y no por fanatismo, recuerda “Motatán somos todos”

Cómplices de “nuestra propia destrucción”

“Corresponde al estado, a través del presidente, gobernador y alcalde, además de garantizary velar por el buen funcionamiento de los servicios públicos en pro de una mejor calidad de vida defender los derechos de los ciudadanos. Su incumplimiento obliga a toda comunidad a protestar con el único poder que tiene “el voto”, que es precisamente lo que no ha venido ocurriendo en Motatán, y que de continuar con esa actitud pasiva y sumisa seremos cómplices de nuestra propia destrucción” como sociedad, y eso jamás lo perdonaran nuestros hijos y nietos y mucho menos la historia”, dijo Gerardo Simancas para finalizar.

_______________________________________________

Por: Douglas Abreu / CNP: 21627

@douglasabreub