Douglas Abreu / CNP 21627.- “Nos tosca tiempos de gobierno en dificultad, tiempos de gobierno con creatividad, tiempos de gobierno donde debemos sumar los máximos esfuerzos para satisfacer las necesidades de este pueblo que añora vivir en condiciones mejores y estoy seguro que con el crecimiento económico que viene dando el país seguramente van a venir buenos tiempos para el Estado, y muy especialmente, para este municipio que tanto quiero como es el municipio San Rafael de Carvajal”.

Con estas reflexivas palabras inicio su intervención desde la tierra de Estovacuy, el gobernador electo del estado Trujillo, Gerardo Márquez, durante el acto de juramentación y toma de posesión de Wilson Marín, como alcalde del municipio San Rafael de Carvajal, en sesión de la cámara municipal del pasado martes 30NOV en el gimnasio cubierto de la Horqueta de Campo alegre, desde donde hizo importantes anuncios de interés para el estado Trujillo y el pueblo carvajalense.

Pero antes de dar a conocer los anuncios, Gerardo Márquez, pidió a los concejales, tanto de las fuerzas revolucionarias como de oposición: Carvajal tiene que modernizarse, Carvajal tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. La tarea comienza con la cámara municipal, a partir de ahora revisar las ordenanzas municipales, actualizarlas. Hacer todo lo que haya que hacer en bien del pueblo de Carvajal, del gentilicio carvajalense. Que quede a un lado las diferencias políticas y que la cámara municipal se sienta carvajalense, y no representante de uno u otro sector.

Anuncios: Viernes 3-DIC Toma de posesión

“Hay cosas fundamentales que debo anunciar, el día viernes 3-DIC frente al Monumento de la Virgen de la Paz tomare posesión como gobernador del estado Trujillo. He venido conformando el tren ejecutivo con quienes me he reunido con frecuencia; sectorizando infraestructura, salud, gabinete social, gabinete de seguridad, entre otras áreas”.

Programa Clap: Entrega bolsa cada 15 días

“También he recibido de manos del ministro de Alimentación, el reporte que éramos el penúltimo estado en escaneo de la Bolsa Clap, llegaban las cajas cada tres meses. Logramos cambiar esa frecuencia. Somos ahora el primer estado con escaneo en el país con el 98.9% de las bolsas Clap casi el 100%”.