El Gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez, se pronunció sobre el caso del médico detenido en el Hospital de Valera, acusado por el delito de «peculado de uso», a quien el mandatario le atribuye la sustracción de insumos médicos.

«No estoy contento con lo sucedido porque sólo hay un privado de libertad, hay muchos más responsables, deberían haber como 20 detenidos al menos, allí hubo complicidad. Seguiremos haciendo justicia, hay un poco de gente destituida, eso no es suficiente, deben estar privados de libertad», dijo Márquez en su programa radial.

Afirmó que lo que encontraron en los locker de los médicos representa casi 2 meses de dotación de insumos al Hospital.

Sobre las protestas médicas y demás expresiones de solidaridad hacia el detenido, Márquez afirmó que a él no lo van a chantajear.

«Si ellos (los médicos) quieren defender a su gremio, perfecto, están en su derecho, pero yo fui elegido para defender los intereses del pueblo. Si me llevan al terreno del chantaje allí soy un león. No acepto chantaje, médico que no cumpla con su trabajo, queda fuera de la nómina, llámenme como me llamen«.

Lo reitero, vamos contra las mafias de los hospitales. No me voy a dejar chantajear por nadie, pido el apoyo del pueblo, no voy a permitir que jueguen con la salud y la vida de ustedes. ¡Vamos a seguir haciendo justicia, aqui no estamos inventando nada, tenemos las evidencias! — Gerardo Márquez (@Gerardo4fPsuv) April 22, 2022

Por último el mandatario se refirió a dirigentes opositores que se han solidarizado con el gremio médico que ha protestado. «Hay un legislador de oposición que anda buscando tribuna con este caso, un reptil arrastrado a los intereses del imperio, a él le digo: águila no caza moscas, nadie patea perro muerto».

Márquez pidió el apoyo del pueblo. «Sé que hay médicos honestos, pero lamento que haya trujillanos que defiendan la delincuencia al defender a médicos que se roban los medicamentos para llevárselos a sus consultorios privados».

Vía 📝 @AlexGonzalezDigital

Foto: archivo