En Sesión Especial del Consejo Legislativo del Estado Trujillo (Clet) con la presencia de la Contraloría del Estado, el gobernador Gerardo Márquez realizó la rendición de su memoria y cuenta correspondiente al año 2021, acto protocolar que aprovechó para adelantar algunas acciones y promesas de gobierno, que buscan colocar “pepita” a la entidad trujillana.

“A través de Emastru, hemos colocado 2 mil 412 toneladas de asfalto en trabajos de bacheo y carpeta corrida, abordando sectores de Valera y Boconó. Se han invertido Bs. 496.031,32 en el mejoramiento de infraestructura y servicios públicos. Fueron adquiridas 540 luminarias y se logró la sustitución de 42 postes para la recuperación del alumbrado público en Valera. Se ha alcanzado la limpieza y desmalezamiento de 154 km de vialidad en los municipios Boconó, Monte Carmelo, Pampanito, Rafael Rangel, Sucre, Trujillo y Valera”, recalcó el mandatario en sus primeros 60 días de gestión al cual hace referencia el informe presentado.

Márquez indicó que están recuperando un importante número de maquinarias y vehículos cisternas, compactadores de basura, entre otros, que pronto estarán al servicio de todos los municipios.

“Hemos logrado hacer impermialización de los techos del Sapnaet, del Cicpc, del CAT, Centro de Oftalmología de Agua Santa, hemos hecho varias rutas Tricolor en varios municipios atendiendo a más de 1.500 viviendas (…) Hemos entregado 93 mil 381 medicamentos a través de Fundasalud, además de la entrega de 386 ayudas técnicas a personas con discapacidad. Se le ha hecho mantenimiento a las 7 plantas eléctricas de los 7 hospitales más importantes del estado. Hemos colocado 13 mil dosis de vacunas de rutina a adultos y niños. En los dos últimos meses hemos aplicado 71 mil 876 dosis anticovid y gracias al Ministerio de Salud, hemos recibido 244 dosis de suero antiofídico. Hemos comenzado a recuperar los geriátricos”.

Márquez puntualizó que su gestión ha logrado que de 162 mil combos Clap que recibía Trujillo, llevarlos a 300 mil. “He ordenado y así se está cumpliendo, que todos los hospitales reciban los alimentos para los pacientes que atienden, programa que se había perdido en Trujillo”.

El mandatario comentó que ya desde Trujillo se exporta para Rusia bananos y lechosa, y hay empresarios que quieren venir al estado a mejorar la producción de estos alimentos. “Hemos hecho alianzas para traer los fertilizantes agrícolas a Trujillo, a mitad de precio (…) en materia de seguridad hemos hecho operaciones importantes contra los grupos delincuenciales organizados”.

El Gobernador informó que fue aprobado un proyecto a través del Consejo Federal de Gobierno por encima de los 300 mil dólares para el mejoramiento del sistema de agua potable en Valera y Carvajal, el dinero ya se encuentra en manos de la Gobernación del estado.

Márquez añadió que ha tenido conversaciones con el nuevo presidente de Hidroandes, que tenía su oficina en Barinas y he pedido al Ministro de Aguas que la sede de Hidroandes ahora esté en el estado Trujillo.

El Gobernador también informó que ha sido aprobado un proyecto que va desde La Redoma de Los Tratados en el municipio Pampanito, hasta el Monumento a La Paz, ese proyecto está previsto arranque el próximo lunes.

El mandatario acentuó que reparará las principales troncales del estado. Empezando con la número 01, eso comenzará en el mes de marzo. “Recuperaremos la vía que va desde Valera hasta el Zulia, con todos los requerimientos de modernización, luego de ello recuperaremos la vía que va desde La Libertad hasta el Eje Vial. Para el año del 2023, en el mismo mes de enero, inicio la recuperación de la vía que va desde Valera hasta Timotes”.

Gerardo Márquez adelantó que para este primer trimestre, está prevista una intervención al principal centro de salud del estado Trujillo

El ejecutivo regional dijo que el día lunes próximo comienza la transformación y modernización de los peajes del estado Trujillo, con sistemas automatizados, con servicios de seguridad y protección.

Márquez ordenó a su equipo de gobierno, pintar las 450 canchas deportivas con dotación de kits deportivos, dijo que una parte importante ya se encuentran en el estado.

“He pedido retomar los juegos intercursos de todos los liceos de la entidad. He pedido al Director de Deportes volver a tener el equipo de ciclismo de estado Trujillo, el cual espero se estrene en un clásico ciclístico para inaugurar los trabajos que estamos realizando a la Avenida Bolívar de Valera. He pedido a la Zona Educativa iniciar la Voz Liceísta y del Magisterio”.

Con la voz entrecortada y dejando escapar algunas lágrimas, Gerardo Márquez dijo que luego de “batallas duras”, había intenciones de muchos inclusive de gente vinculada al deportes, de que Trujillanos FC no saliera, “que muriese para convertir al deporte en un problema de carácter político”.

El premier trujillano aprovechó la oportunidad de felicitar a las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Trujillo (Fapet), por – a su criterio – el extraordinario trabajo que vienen haciendo ahora desde las estaciones de servicio en la distribución del combustible.

“No desmayen muchachos, está por encima la imagen de ustedes en ese componente digno, de esa institución, tenemos que hacer del policía de Trujillo un amigo de los trujillanos (…) El combustible que se produce con mucho sacrificio en Venezuela es para el pueblo y del pueblo de Venezuela, y no para beneficiar a particulares ni privilegios” .

El Gobernador fue enfático al señalar que no se puede permitir que el gas que se produce y que casi lo regala el Estado, sea vendido a precios distintos a los que ha establecido el Presidente República.

“Crearé el 0800 DENUNCIA para hacer esta y otras quejas que bien pudieran hacer los ciudadanos. El precio de la bolsa de la comida Clap es uno solo, hacemos esfuerzos sobre humano para que llegue a Bs. 5, no puede nadie venderlo por encima de este precio”.

Márquez afirmó que por primera vez Trujillo ha sido reconocido como estado petrolero. “En las próximas semanas seguramente, estará la Coordinación Estadal del Ministerio del Poder Popular del Petróleo, porque tendremos una Oficina Estadal de Pdvsa-Trujillo, para que los ingresos que produce el petróleo de Trujillo, se convierta en recursos importantes que se transformarán en beneficios sociales”.

El Gobernador pidió a la Directora de Comercio reunirse con el sector económico formal e informal del estado, para apoyarles en su actividad económica, generen empleo y riqueza.

Al ser consultado por Diario de Los Andes sobre la situación de los comerciantes de la Cooperativa La Once en Valera, quienes han solicitado apoyo gubernamental ante un posible desalojo de sus espacios de trabajo, indicó:

“La denuncia de esta situación me fue hecha, yo estoy para reunirme con esos comerciantes la próxima semana, yo no voy a permitir que sean vulnerados los derechos fundamentales plasmados en la Constitución, derechos comerciales y del trabajo a nuestros comerciantes, quienes son un aliado del Gobierno al generar empleo, riqueza, una dinámica económica. No conozco con profundidad el hecho, pero sé que se han estado reuniendo con la Alcaldesa de Valera que es a la que le compete, pero igual voy a estar muy pendiente de este caso”.