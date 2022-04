«Chillen, hagan lo que hagan voy con todo contra las mafias. A mí no me eligió 10 médicos corruptos (…) No me van a chantajear», así respondió el Gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez, a quienes lo han señalado de «dictador» ante la detención de médico en el Hospital Valera acusado de «peculado de uso», hecho calificado por el gremio de la salud y la ULA como arbitrario.

El primer mandatario regional recalcó que seguirá realizando requisas sorpresas en los centros de salud, y colocará a la orden de las autoridades a quienes incurran en el «robo» de insumos médicos. «Quién haga esto, está atentando contra la vida del pueblo».

Márquez también se refirió al caso de la niña de 5 años Sabana de Mendoza, que hace más de un mes ingirió un veneno con refresco, y que la Fiscalía acusó a la madrastra de este lamentable hecho.

«Tenemos una niña que intentaron envenenarla, es la información que se maneja. Está delicada de salud. Hemos prestado todo el apoyo. La primera combatiente ha estado muy pendiente de esa niña, la ha visitado en varias oportunidades. La directora de Fundasalud ha estado muy pendiente (…) El director del Hospital me reporta interdiario la salud de la niña (…) Hoy la niña está siendo trasladada a la ciudad de Caracas. Digo esto porque algunos medios han tratado de dar información falsa sobre esa niña. A esa niña no le ha faltado en ningún momento ningún medicamento. Todo lo que esa niña ha necesitado nosotros lo hemos comprado. Hay quienes quieren convertir un problema dramático de salud que le afecta a uno hasta en lo emocional, quieren convertirlo en un problema político. La madre ha querido dar declaraciones adsolutamente falsas», dijo el mandatario.

______________________________

Por: Alexander González

IG: @AlexGonzalezDigital

Foto: Cortesía Prensa Gobernación