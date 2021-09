José Rojas

El 27 de septiembre de cada año es celebrado el día internacional de la Biblia. Esta celebración se enmarca dentro del llamado mes de la Biblia por los cristianos de varios países del mundo. Por tal motivo la Confraternidad de Pastores Líderes e Iglesias del estado Trujillo, en conjunto con la Cámara Municipal del municipio Valera presidida por Leonardo Anzola realizaron una sesión especial este 28 de septiembre en el hemiciclo del palacio municipal.

Siendo el orador de orden el pastor de la congregación Casa Sobre la Roca, Rubén Hernández, con 45 años en el ejercicio pastoral, autor de tres libros: Alimento para convivir, El más grande Milagro y Bendición Para los Hijos, y director de capellanes en el estado Trujillo.

Inició su disertación con la aseveración de que muchos libros informan pero la Biblia transforma, la conozco hace 50 años tiene poder que ni siquiera imaginamos, escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo por más de 40 autores diferentes en los quehaceres de la vida. La Biblia es cohesiva, unificada en propósito y fondo, contiene mas de 300 mil y tantas promesas que pueden transformar la calidad de vida. Su autor principal es Dios.

Voy a referirme a un tema de La Biblia y el principio del equilibrio basado en Mateo 4:4 “No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”. Dijo Jesús a sus discípulos en un momento estresante, había sido tentando por el diablo en el desierto durante 40 días, había allí una crisis, la crisis es inestabilidad, pérdida de aquello que nos conforta, nos dejan mejor o peor, sacan de nosotros lo mejor o peor, ponen a prueba la fe, todo lo creado por Dios fue ajustado a un perfecto equilibrio.

El ser humano quebrantó esa relación perfecta entre Dios y el Hombre, se quebró este equilibrio, pueden verlo en Génesis capítulo 3, no dejó consecuencias de enfermedades, muerte y miseria. La Biblia ha sido perseguida, incendiada, prohibida en algunos países pero permanece, un emperador romano en la época de la cristiandad indicó “En cien años no habrá Biblias” este fue Nerón, hoy día se distribuyen mas de 100 millones de Biblias al año; pasan gobiernos, situaciones, pero la palabra de Dios es vigente en todo tiempo.

Aprender a vivir

Retomando el tema de la crisis, todo principio tiene sus características: es universal, es intemporal, es supracultura,l es inquebrantable, se mantiene, lo dice Mateo 4:4, el Pan te mantiene vivo, pero la palabra te enseña a vivir, la gente vive pero no sabe vivir, es necesario aprender a vivir, el vivir mal se pega, saber querer vivir bien necesita la revelación de Dios.

La Biblia nos enseña que somos trinos: Espíritu, alma y cuerpo; el reverendo Enrique Castillo, señalaba en uno de sus programas “Lo físico reclama lo natural, el espíritu te dice necesitas a Dios”. Lo natural trae desesperanza, tristeza, el mundo está perdiendo el hambre de Dios, producto del positivismo, del materialismo, sed y hambre de la palabra debería ser la norma para vivir y salir de la crisis. Salmo 42:2 “Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo”, si los políticos entendieran este principio valoraran la palabra de Dios, ¿Dónde están, Aquí no se Ven?, hoy no es día del evangelio es día de la Biblia. El político, el gobernante está perdiendo la sed y el hambre de conducción de Dios. Haber subestimado este principio relacional con Dios, tiene consecuencias, perdimos de vista nuestra más grande necesidad, cuando una Nación pretende arreglar las cosa sin Dios hay tragedias y la mas grande necesidad de Venezuela es moral, es espiritual.

Sembrar principios

-Continua el Pastor Rubén- La pérdida de valores es inmensa en el país según encuestas recientes ocupa el lugar 22, como necesidad primaria, ¿A dónde vamos?, hacemos énfasis en el síntoma pero no en la raíz, 35% de nacimientos son fuera del matrimonio; 7 de cada 10 padres no están, necesitamos cambiar la manera de pensar. Dios es global, universal perdimos la relación Padre-Hijo, es la Biblia la palabra que sostiene la roca, defender la familia, no se trata de tradición, sino de sembrar principios, si se trastoca la familia el barco se hunde. Manténgase en el bloque de Dios, todo lo creado por Dios mantiene el equilibrio con su creador. Para Finalizar citó el Salmo 119:116 “Susténtame conforme a tu palabra”.

Entrega de reconocimientos

Por su parte el Presidente de la Cámara Municipal Leonardo Anzola al cierre de esta sesión especial y entrega de reconocimientos al orador de orden Rubén Hernández, Botón de oro al Presidente de los Gedeones, lo recibió Carlos Rosales del campamento Valera, Pastor Enrique Castillo le fue entregada el Águila que representa la vista del altísimo, Luis Méndez, recibió una Biblia. Dijo que de cualquier trinchera podemos hacer los cambios por el país, en nuestro seno (Cámara Municipal), hay compañeros que hacen vida activa en varias congregaciones. Este hemiciclo se ha impregnado hoy de espiritualidad. Anunció la declaratoria del pastor Rubén Hernández como Guía Espiritual del municipio Valera.

La Biblia es vida

Pastor Enrique Castillo iglesia Rey de Gloria: “Hoy mas que nunca la Biblia es como una ventana en medio de la oscuridad, es atraves de ella que podemos ver la gloria del cielo, su importancia en medio de la crisis, pandemia y el medio es que nos da esperanza y alegría del Corazón”

Redención

Carlos Alberto Rosales Gedeón del campamento Valera “En este tiempo la Biblia es necesaria para la transformación del ser humano, es una herramienta espiritual útil para corregir los males sociales, Dios busca redimir al hombre con su creador.

