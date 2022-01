Como tradicionalmente ha ocurrido a lo largo de 34 años, la Fundación Eliu López (Fundel San Isidro) en El Vigía ha organizado su partido de inicio de año y este sábado tuvieron como invitado especial a uno de los clubes de renombre del municipio Alberto Adriani, el histórico 23 de Enero, con el que ha disputado un extraordinario encuentro, igualando 2-2 en el tiempo reglamentario y derrotando en la definición desde el punto penal 10-9, donde el guardameta Luis «El Teacher» Cárdenas se convirtió en el héroe, al detener la última ejecución del rival y posteriormente marcar el gol de ganar.

Desde muy temprano este primero de enero fueron llegando los futbolistas citados a esta edición a la cancha sintética de Las Acacias, lugar donde se desarrolló el encuentro y no en el histórico estadio de El Vigía, el Ramón «Gato» Hernández, donde por cosas inentendible de la vida, el hombre que le da nombre a la instalación no puede disfrutar de su propio escenario, o le ponen trabas y excusas para no jugar. Como dirían en el extinto programa de humor Bienvenidos, es un chiste incomprensible.

Como es condición, los futbolistas deben llegar sobrios, para que puedan brindar espectáculo deportivo y no se pierda la esencia del fútbol. Por Fundel estuvieron presentes Ramón Hernández, Rafael Chacón, Robert López, Enoc López, Eliseo «Cheo» López, Gonzalo Chacón, Víctor Rangel, Luis Cárdenas, Jhon Sandro Piedrahíta, Hollyday Cano Méndez, Argenis García, Jonathan Díaz, Deivis Zambrano, Álvaro Estrada, Carlos Galvis, Eliecer Guedes y Carlos «Bola» Chacón. Por el 23 de enero jugaron Idolfredo Gonzalez, Gregorio Molina, Gerardo «Guacharaco» Mora, David Cañizales, Rigoberto Moreno, Silfredo Gonzalez, Hector Barrera, Angel Vazquez, Robert Gandica, Luis Serna, Hernando Sanchez, Ander Izarra y José Avila.

El encuentro, que contó con el arbitraje del federado Richard Izarra, se llevó a cabo en tres tiempos de 25 minutos. En el primero de esos periodos el cuadro invitado se puso adelante en el marcador 2-0, con doblete de Luis «Cañita» Serna, quien en primera instancia recibió una pelota por derecha y la cruzó pegado al poste contrario del golero, y luego aprovechó una contra y una mala salida del meta para colocar el segundo. Pero en el segundo lapso llegaría el descuento a través del doctor Holiday Cano Méndez -hijo de los reconocidos dirigentes del fútbol vigiense, René Cano y Ramona Méndez- quien se perfiló por la frontal del área y fusiló al portero Idolfredo González.

En el tercer periodo llegaría la igualdad definitiva, en una jugada muy confusa que terminó enviando al fondo de la red el propio equipo amarillo y negro, en el intento de despeje defensivo, tras remate de Cano. Con esa igualada se fueron a la definición desde el manchón, donde se aplicó la novedad del cobro por parte de los once protagonistas de cada equipo sobre el terreno de juego y ahí la eficacia de los cobradores estuvo de manifiesto, con sólo dos fallos, uno por cada equipo, llegando a la última ejecución con los porteros como responsables. Idolfredo remató rastrero, adivinando Cárdenas la ejecución, deteniendo la misma. En el cierre, el héroe cobraría de pierna zurda colocado al costado derecho, para así sellar el triunfo de los organizadores, quienes celebran de esta manera con buen pie el inicio del 2022, que se espera sea muy fructífero para nuestro hermoso fútbol venezolano.

«Gracias DIOS por regalarnos la Victoria en el primer juego de fútbol del año 2022. Fundel, en definiciones desde el punto penal lo ganó 10×9, luego del empate a dos en tiempo reglamentario. Gracias a los amigos del Club 23 de Enero por rivalizar digna y sanamente en este evento… De manera especial Silfredo González, Ángel Vasquez, Robert Gandica, Héctor Barrera y Gerardo Mora. De parte de Fundel agradecer la presencia de los amigos del recordado Eliu López del Barrio San Isidro y la presencia de la familia López- Chacón, en respaldo a esta actividad que tiene 34 años de estarse realizando», declaró post partido el vicepresidente de la institución deportiva y gloria deportiva de Mérida, Ramón «Gato» Hernández.

El dirigente y también jugador del club ganador alabó la actuación del golero, que tuvo intervenciones solventes durante el juego y cerró con broche de oro su actuación. «La figura del encuentro resultó ser el ‘Teacher’ Cárdenas, arquero de Fundel, quien en la última ejecución del encuentro logró vencer a su similar Idolfredo González, para definir la victoria a favor de los amigos de Eliu López. DIOS les pague a todos, y desde ya comprometidos para el año próximo… En Dios confiamos».

